तेजपुर: असम के सोनितपुर जिले में 330 एकड़ भूमि खाली कराने के शनिवार सुबह अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया गया. यह जानकारी पुलिस ने दी. लगभग 1,500 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए, जिनमें असम पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कर्मी शामिल हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, क्षेत्र में 299 परिवार रहते थे और आठ महीने पहले नोटिस मिलने के बाद 90 प्रतिशत से ज्यादा लोग इलाका छोड़कर जा चुके हैं.Also Read - असम में एक और मदरसे पर चला बुलडोजर, आतंकवाद से संबंध पाए जाने के आरोप में हुई कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. पुलिस ने बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर बरछल्ला इलाके में नंबर तीन चितलमारी क्षेत्र में घरों को ध्वस्त करने के अभियान में 50 एक्सकेवेटर, भारी मशीनें और बड़ी संख्या में मजदूरों को लगाया गया है. Also Read - यूपी: लखनऊ में सपा कार्यालय के सामने बनीं दुकानों पर चला योगी सरकार का बुलडोजर

पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि अभी तक प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही है और अवैध रूप से रहने वाले लगभग सभी लोग नोटिस मिलने के बाद अपने सामान के साथ जगह खाली कर के जा चुके हैं. Also Read - दिल्ली और असम के मुख्यमंत्रियों के बीच छिड़ी ट्विटर वॉर, अरविंद केजरीवाल बोले - सरकारी स्कूल देखने कब आऊं?

Assam | Anti-encroachment drive was carried out by the administration in Sonitpur district

People have extended their cooperation to admin. We hope the public will extend their cooperation in next phase also. 1500 security personnel deployed for it:PK Bhuyan, IGP, Northern Range pic.twitter.com/O5e5B8hAtF

— ANI (@ANI) September 3, 2022