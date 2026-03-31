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Assam Assembly Election 2026 Bjp Manifesto Sankalp Patra Key Promises

UCC करेंगे लागू, जमीन जिहाद पर रोक, महिलाओं को हर महीने 3000 रु... असम के लिए BJP का घोषणापत्र जारी, जानिए किए क्या-क्या वादे

Assam BJP Manifesto: असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपना 'संकल्प पत्र' जारी कर दिया है.

Image- PTI

Assam Assembly Elections 2026: असम में चुनावी सरगर्मी चरम पर है. आज यानी मंगलवार (31 मार्च 2026) को सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है, जिसे ‘संकल्प पत्र’ का नाम दिया गया है.

गुवाहाटी स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया की उपस्थिति में इस दस्तावेज को सार्वजनिक किया गया. बीजेपी ने कहा कि यह संकल्प पत्र न केवल विकास का खाका है, बल्कि इसमें सांस्कृतिक सुरक्षा और कड़े कानूनी सुधारों का भी समावेश है.

बीजेपी के घोषणापत्र में क्या क्या?

घोषणापत्र जारी करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले एक दशक में असम की बदली हुई आर्थिक तस्वीर पेश की. उन्होंने आंकड़ों के हवाले से बताया कि बीजेपी शासन के दौरान प्रदेश की जीडीपी में लगभग तीन गुना की वृद्धि दर्ज की गई है. वित्त मंत्री ने दावा किया कि प्रति व्यक्ति आय जो वर्ष 2020-21 में ₹1.03 लाख थी, वह 2024-25 तक बढ़कर ₹1.59 लाख तक पहुंच गई है.

बीजेपी ने सत्ता में वापसी करने पर असम में 5 लाख करोड़ रुपये के भारी-भरकम निवेश का लक्ष्य रखा है. यह निवेश मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे, जैसे सड़क, पुल, बिजली और औद्योगिक विकास पर केंद्रित होगा. सीतारमण ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के 50 साल के शासन में ब्रह्मपुत्र पर केवल तीन पुल बने थे, जबकि बीजेपी के 10 वर्षों में 9 पुल बनकर तैयार हुए और 5 अन्य निर्माणाधीन हैं.

‘जमीन जिहाद’ पर रोक

बीजेपी के संकल्प पत्र में सबसे प्रमुख और कड़ा वादा ‘जमीन जिहाद’ पर रोक लगाना है. पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह असम की भूमि, विरासत और स्वदेशी लोगों की गरिमा के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है. इसके साथ ही, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का बड़ा ऐलान किया.

हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जनजातीय संस्कृति और अधिकारों का सम्मान करते हुए छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा. इसके अतिरिक्त, ‘लव जिहाद’ जैसी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का भी संकल्प लिया गया है.

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युवाओं को रोजगार और महिलाओं को 3000 रु

युवाओं को साधने के लिए बीजेपी ने अगले पांच वर्षों में 2 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है. मुख्यमंत्री ने ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज, वन यूनिवर्सिटी’ के विजन को दोहराया. वहीं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ‘अरुणोदय’ योजना की राशि को बढ़ाकर ₹3,000 मासिक करने का ऐलान किया गया है, जो राज्य की करोड़ों महिलाओं के लिए एक बड़ा आर्थिक सहारा साबित होगा.

बाढ़ मुक्त असम का मिशन

असम की सबसे बड़ी भौगोलिक समस्या बाढ़ के समाधान के लिए भी संकल्प पत्र में ठोस योजना पेश की गई है. सरकार बनने के शुरुआती दो वर्षों के भीतर ही 18 हजार करोड़ रुपये की लागत से असम को बाढ़ मुक्त बनाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए जाएंगे.

‘जनता का घोषणापत्र’

प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि यह संकल्प पत्र प्रदेश भर से मिले 2.45 लाख सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है. सोनोवाल के शब्दों में, “यह संकल्प पत्र बीजेपी ने नहीं, बल्कि असम की जनता ने खुद अपने भविष्य के लिए लिखा है.”

गौरतलब है कि असम की 126 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि चुनावी शोर 7 अप्रैल को थम जाएगा. जीत और हार का फैसला 4 मई को चुनाव नतीजों के साथ होगा.