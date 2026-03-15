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Assam Assembly Elections 2026 Date: असम में कब और कितने चरण में होंगे चुनाव? नतीजे की तारीख भी जान लीजिए
Assam Assembly Elections 2026 Date Announcement: असम विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. रविवार को चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा की.
Assam Assembly Elections 2026 Date Announcement: असम विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. रविवार को चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा की. असम की कुल 126 सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे. असम में 9 अप्रैल को मतदान किए जाएंगे और नतीजे 4 मई को आएंगे.
चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई. असम की वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 20 मई 2026 को समाप्त हो रहा है. असम में कुल 2.5 करोड़ मतदाता है. यहां 1.25 करोड़ महिला मतदाता हैं.
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पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे
असम विधानसभा चुनाव 2021 को तीन चरणों में कराया गया था. इसमें BJP-लीडेड NDA ने बहुमत हासिल किया था. एनडीए को 75 सीटें मिली थीं. बाद में एनडीए की सीटें बढ़कर 86 हो गईं. चुनाव में बीजेपी 60 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी. कांग्रेस को 29, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) को 16, असम गण परिषद (AGP) को 9, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (UPPL) को 6, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) को 4 सीटें मिली थीं. चुनाव के बाद बीजेपी ने सर्वानंद सोनोवाल की जगह हिमंत बिस्वा सरमा को मुख्यमंत्री बनाया था. अब 2026 का चुनाव तय करेगा कि राज्य में अगली सरकार किस पार्टी या गठबंधन की बनेगी.
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