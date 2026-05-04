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Assam Vidhan Sabha Chunav Results LIVE Updates: हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में BJP की बनेगी हैट्रिक या कोई उलटफेर!

Assam Assembly Election Results 2026 LIVE Updates (असम विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव अपडेट्स ): सोमवार को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो रहे हैं, जिसमें असम भी शामिल है. यहां BJP को अपनी हैट्रिक की आस है.

असम विधान सभा चुनाव परिणाम 2026- LIVE

Assam Assembly Election Results 2026 LIVE Updates (असम विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव अपडेट्स ): असम विधानसभा चुनावों में वोटों की गिनती का दिन है. यहां भारतीय जनता पार्टी (BJP) हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में अपनी हैट्रिक लगाने की आस में है. वहीं कांग्रेस गौरव गोगई के चेहरे पर राज्य में अपनी वापसी चाहती है. हालांकि अभी तक एग्जिट पोल में वह सत्ता में वापसी के लिए कहीं कतार में नहीं दिख रही है.

एग्जिट पोल की मानें तो बीजेपी यहां बड़े आराम से अपनी हैट्रिक की ओर दिख रही है. यहां मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस थी, जो केंद्र में भी नहीं है. लेकिन चुनावों के दौरान यहां सत्ताधारी पार्टी ही अटैकिंग मोड में दिखाई दी. अब देखना है क्या इन चुनावों के नतीजे भी उसी दिशा में जाते दिखेंगे, जिस दिशा में बीजेपी प्रयास कर रही थी या फिर राज्य के मतदाताओं का कुछ और प्लान है. असम चुनावों की गिनती के लिए यहां जुड़ रहिए- यहां मिलेंगे आपको पल-पल के अपडेट

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