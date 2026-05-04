Assam Election Winner List: 126 में से BJP कितने सीटों पर आगे? कांग्रेस को कितनी सीटों पर बढ़त, देखें असम चुनाव के लाइव अपडेट्स
Assam Assembly Election 2026 Winner List( असम विधानसभा चुनाव/इलेक्शन 2026 विनर लिस्ट ): असम में 85.96% के बंपर मतदान के बाद एग्जिट पोल्स ने भाजपा (NDA) को भारी बहुमत मिलने की संभावना जताई है. राज्य में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और कांग्रेस के गौरव गोगोई के बीच का मुकाबला प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है. आइये जानते हैं कि बीजेपी दोबारा से सरकार बनाएगी या कांग्रेस अपने साथी दलों के साथ कोई उलटफेर कर सकती है...
Assam Assembly Election 2026 Winner List: असम में काउंटिंग 8 बजे से शुरू होगी. 9 अप्रैल को 126 सीटों पर वोटिंग के बाद पूरे देश की नजर काउंटिंग के बाद आने वाले रिजल्ट पर है. हेमंत विस्वा सरमा या रंजन गोगोई, जनता इस बार किस पर अपना भरोसा दिखाएगी या किसने जनता के दिल को जीता है. जल्द ही इन राज से पर्दा उठेगा. तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ.
कैसा रहा वोटर टर्नआउट?
9 अप्रैल को एक ही चरण में हुई वोटिंग में राज्य के 2.50 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड वोटर्स में से 85.96 प्रतिशत ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. असम चुनाव में भारी मतदान प्रतिशत संकेत देता है कि जनता बदलाव या निरंतरता को लेकर काफी मुखर रही है. 35 जिलों में 40 केंद्रों पर वोटों की गिनती के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें सीएपीएफ और राज्य पुलिस की कई कंपनियां तैनात हैं.
NDA बनाम इंडी गठबंधन
इस चुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बीच है. एनडीए (NDA) की ओर से भाजपा ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि उसकी सहयोगी एजीपी (AGP) ने 26 और बीपीएफ (BPF) ने 11 सीटों पर किस्मत आजमाई. दूसरी ओर, विपक्षी खेमे में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 99 कैंडिडेट उतारे. इसके अलावा रायजोर दल (13), असम जातीय परिषद (10) और एआईयूडीएफ (30) जैसे दल भी मैदान में हैं. कुल 722 उम्मीदवारों में से 59 महिलाएं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं.
असम की हाई-प्रोफाइल सीटें और चेहरे
इस चुनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. सबसे बड़ा नाम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का है, जिनके नेतृत्व में भाजपा वापसी की उम्मीद कर रही है. वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई, विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत दैमारी, और विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया जैसे बड़े चेहरों की किस्मत का फैसला भी सोमवार को होगा. एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल, रायजोर दल के अखिल गोगोई और असम जातीय परिषद के लुरिनज्योति गोगोई के प्रदर्शन पर भी सबकी नजरें टिकी हैं.
क्या कहते हैं एग्जिट पोल?
ज्यादातर एग्जिट पोल्स असम में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की शानदार वापसी की ओर इशारा कर रहे हैं,
Axis My India: एनडीए को 88-100 सीटें और कांग्रेस गठबंधन को 24-36 सीटें मिलने का अनुमान.
Matrize: एनडीए के लिए 85-95 और विपक्ष के लिए 25-32 सीटों की भविष्यवाणी.
Poll Diary: एनडीए को 86-101 और कांग्रेस+ को 15-26 सीटें दी हैं.
Majority Mark: 126 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 64 सीटों की जरूरत है, जिसे लगभग सभी एग्जिट पोल्स एनडीए को आसानी से पार करते दिखा रहे हैं.
NDA कैंडिडेट और विधानसभा सीट का रिजल्ट
|क्रम
|विधानसभा सीट
|NDA कैंडिडेट
|पार्टी
|रिजल्ट
|1
|गोसाईगांव
|सबाराम बसमतारी
|BPF
|2
|डोटमा (एसटी)
|रबीराम नरज़री
|BPF
|3
|कोकराझार
|सेवली मोहिलारी
|BPF
|4
|बाओखुंगरी
|रूपम रॉय
|BPF
|5
|परबतझोरा
|डॉ. रेजुल करीम
|BPF
|6
|गोलकगंज
|अश्विनी राय सरकार
|BJP
|7
|गौरीपुर
|मेहताबुल हक
|AGP
|8
|धुबरी
|उत्तम प्रसाद
|BJP
|9
|बिरसिंग जरुआ
|माधवी दास
|BJP
|10
|बिलासीपारा
|जिबेश राय
|AGP
|11
|मनकाछर
|जाकिर हुसैन
|AGP
|12
|जलेश्वर
|अबूशाह शादि हुसैन
|AGP
|13
|गोलपाड़ा वेस्ट
|पवित्र राभा
|BJP
|14
|गोलपाड़ा ईस्ट
|अब्दुल रहीम जिब्रान
|AGP
|15
|दुधनाई (एसटी)
|टंकेश्वर राभा
|BJP
|16
|अभयापुरी
|भूपेन रॉय
|BJP
|17
|श्रीजंग्राम
|साहिदुल इस्लाम
|AGP
|18
|बोंगाईगांव
|दीप्ति मोयी चौधरी
|AGP
|19
|सिदली-चिरांग (एसटी)
|पनिराम ब्रह्मा
|BPF
|20
|बिजनी
|अरूप कुमार डे
|BJP
|21
|भवानिपुर-सोरभोग
|रणजीत कुमार दास
|BJP
|22
|मांडिया
|बादल चंद्र अर्ज्या
|BJP
|23
|बारपेटा
|दीपक कुमार दास
|AGP
|24
|जानिया
|टंकेश्वर राभा
|BJP
|25
|पकाबेटबारी
|तारा प्रसाद दास
|AGP
|26
|बाजाली
|धर्मेश्वर राय
|AGP
|27
|चेंगा
|सद्दाम हुसैन
|AGP
|28
|भबानीपुर
|रंजीत कुमार दास
|BJP
|29
|पलासबारी
|हिमांगशु शेखर बैश्य
|BJP
|30
|बजाली
|धर्मेश्वर राय
|AGP
|31
|तामुलपुर
|बिस्वजीत डाइमरी
|BJP
|32
|रंगिया
|भाबेश कलिता
|BJP
|33
|नलबाड़ी
|जयंता मल्ला बरुआ
|BJP
|34
|बरखेेत्री
|नारायण डेका
|BJP
|35
|कमालपुर
|दिगंता कलिता
|BJP
|36
|हाजो
|प्रकाश चंद्र दास
|AGP
|37
|जलुकबाड़ी
|हिमंता बिस्वा सरमा
|BJP
|38
|दिसपुर
|प्रद्युत बोरदोलोई
|BJP
|39
|गुवाहाटी ईस्ट
|दीप्लू रंजन शर्मा
|BJP
|40
|तिहू
|41
|पलाशबाड़ी
|हिमांशु शेखर बैश्य
|BJP
|42
|बोकों
|राजू मेक
|BJP
|43
|छायगांव
|44
|दुधनोई
|45
|गोलपाड़ा ग्रामीण
|46
|जलेश्वर साउथ
|47
|धुबरी ग्रामीण
|48
|गौरीपुर ग्रामीण
|49
|गोलकगंज ग्रामीण
|50
|कोकराझार ग्रामीण
|51
|उदालगुड़ी
|रिहोन डाइमरी
|BPF
|52
|मजबाट
|चरण बोरो
|BPF
|53
|मंगलदोई
|नीलिमा देवी
|BJP
|54
|दलगांव
|कृष्णा सहा
|AGP
|55
|सिपाझार
|परमानंद राजबोंगशी
|BJP
|56
|कलैगांव
|बिकन चंद्र डेका
|BJP
|57
|तेजपुर
|पृथ्वीराज राभा
|AGP
|58
|रंगापारा
|कृष्ण कमल तांती
|BJP
|59
|सोतिया
|60
|बिश्वनाथ
|पल्लव लोचन दास
|BJP
|61
|बिहाली
|मुनिंद्र दास
|BJP
|62
|गोहपुर
|उत्पल बोरा
|BJP
|63
|बिहपुरिया
|भूपेन कुमार बोरा
|BJP
|64
|रोंगोनाड़ी
|ऋषिराज हजारिका
|BJP
|65
|नाओबोइचा
|बसंत दास
|AGP
|66
|लखीमपुर
|मानब डेका
|BJP
|67
|धाकुआखाना (एसटी)
|नबा कुमार डोले
|BJP
|68
|धेमाजी
|रानो पेगु
|BJP
|69
|सिसिबोर्गांव
|जिबन गोगोई
|BJP
|70
|जोनाई (एसटी)
|भुबन पेगु
|BJP
|71
|सदिया
|बोलिन चेतिया
|BJP
|72
|डूमडूमा
|रूपेश गोवाला
|BJP
|73
|मरघेरिटा
|भास्कर शर्मा
|BJP
|74
|डिगबोई
|सुरेन फुकन
|BJP
|75
|माकुम
|संजय किशन
|BJP
|76
|तिनसुकिया
|पलोक गोहेन
|BJP
|77
|चाबुआ-लाहोवाल
|बिनोद हजारिका
|BJP
|78
|डिब्रूगढ़
|प्रसंता फुकन
|BJP
|79
|खोवांग
|चक्रधर गोगोई
|BJP
|80
|दुलियाजन
|रामेश्वर तेली
|BJP
|81
|तिंगखोंग
|बिमल बोरा
|BJP
|82
|नाहरकटिया
|तरंगा गोगोई
|BJP
|83
|सोनारी
|धर्मेश्वर कोनवार
|BJP
|84
|महमोरा
|सुरज देहिंगिया
|BJP
|85
|डेमोव
|सशांत बोरगोहेन
|BJP
|86
|शिवसागर
|प्रोडिप हजारिका
|AGP
|87
|नाजिरा
|मयूर बोरगोहेन
|BJP
|88
|माजुली (एसटी)
|भुबन गम
|BJP
|89
|टियोक
|बिकाश सैकिया
|AGP
|90
|जोरहाट
|हितेंद्र नाथ गोस्वामी
|BJP
|91
|मरियानी
|रूपज्योति कुर्मी
|BJP
|92
|टिटाबोर
|धीरज गोवाला
|BJP
|93
|गोलाघाट
|अजंता नियोग
|BJP
|94
|डेरगांव
|मृदुल दत्ता
|BJP
|95
|बोकाखाट
|अतुल बोरा
|AGP
|96
|खुमताई
|मृणाल सैकिया
|BJP
|97
|सरुपथार
|बिस्वजीत फुकन
|BJP
|98
|बोकाजन (एसटी)
|सरज्या रोंगफर
|BJP
|99
|हाव्राघाट
|लंसिंग टेरोन
|BJP
|100
|डिफू
|निसो टेरांगपी
|BJP
|101
|रोंगखांग
|तुलिराम रोंगहांग
|BJP
|102
|अमरी
|हाबे टेरोन
|BJP
|103
|हाफलोंग
|रूपाली लंगथासा
|BJP
|104
|लखीपुर
|कौशिक राय
|BJP
|105
|उदारबंद
|राजदीप गोआला
|BJP
|106
|कटिगोरा
|कमलाख्या डे पुरकायस्थ
|BJP
|107
|बोरखोला
|किशोर नाथ
|BJP
|108
|सिलचर
|राजदीप रॉय
|BJP
|109
|सोनाई
|करीम उद्दीन बोरभुइया
|AGP
|110
|धोलाई
|अमिया कांति दास
|BJP
|111
|हाइलाकांडी
|मिलोन दास
|BJP
|112
|अल्गापुर-कटलीचेड़ा
|जाकिर हुसैन लस्कर
|AGP
|113
|करीमगंज नॉर्थ
|सब्रता भट्टाचार्जी
|BJP
|114
|करीमगंज साउथ
|इकबाल हुसैन
|AGP
|115
|पाथरकांडी
|कृष्णेंदु पॉल
|BJP
|116
|रामकृष्ण नगर
|बिजॉय मलाकर
|BJP
|117
|बदरपुर
|118
|कटलीचेड़ा ग्रामीण
|119
|सिलचर ग्रामीण
|120
|करीमगंज ग्रामीण
|121
|हाइलाकांडी ग्रामीण
|122
|कछार ग्रामीण
|123
|बराक वैली ईस्ट
|124
|बराक वैली वेस्ट
|125
|कार्बी आंगलोंग वेस्ट
|126
|कार्बी आंगलोंग ईस्ट
