Assam Election Results 2026 Winner List: BJP या इंडी गठबंधन... कौन जीतेगा असम का रण? यहां देखिए सीटवाइज असम विधानसभा चुनाव के परिणाम

Assam Assembly Election 2026 Winner List( असम विधानसभा चुनाव/इलेक्शन 2026 विनर लिस्ट ): असम में 85.96% के बंपर मतदान के बाद एग्जिट पोल्स ने भाजपा (NDA) को भारी बहुमत मिलने की संभावना जताई है. राज्य में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और कांग्रेस के गौरव गोगोई के बीच का मुकाबला प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है. आइये जानते हैं कि बीजेपी दोबारा से सरकार बनाएगी या कांग्रेस अपने साथी दलों के साथ कोई उलटफेर कर सकती है...

Published date india.com Published: May 4, 2026 6:42 AM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com | Edited by Satyam Kumar email india.com twitter india.com
असम में किसकी सरकार?

Assam Assembly Election 2026 Winner List: असम में काउंटिंग 8 बजे से शुरू होगी. 9 अप्रैल को 126 सीटों पर वोटिंग के बाद पूरे देश की नजर काउंटिंग के बाद आने वाले रिजल्ट पर है. हेमंत विस्वा सरमा या रंजन गोगोई, जनता इस बार किस पर अपना भरोसा दिखाएगी या किसने जनता के दिल को जीता है. जल्द ही इन राज से पर्दा उठेगा. तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ.

कैसा रहा वोटर टर्नआउट?

9 अप्रैल को एक ही चरण में हुई वोटिंग में राज्य के 2.50 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड वोटर्स में से 85.96 प्रतिशत ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. असम चुनाव में भारी मतदान प्रतिशत संकेत देता है कि जनता बदलाव या निरंतरता को लेकर काफी मुखर रही है. 35 जिलों में 40 केंद्रों पर वोटों की गिनती के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें सीएपीएफ और राज्य पुलिस की कई कंपनियां तैनात हैं.

NDA बनाम इंडी गठबंधन

इस चुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बीच है. एनडीए (NDA) की ओर से भाजपा ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि उसकी सहयोगी एजीपी (AGP) ने 26 और बीपीएफ (BPF) ने 11 सीटों पर किस्मत आजमाई. दूसरी ओर, विपक्षी खेमे में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 99 कैंडिडेट उतारे. इसके अलावा रायजोर दल (13), असम जातीय परिषद (10) और एआईयूडीएफ (30) जैसे दल भी मैदान में हैं. कुल 722 उम्मीदवारों में से 59 महिलाएं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं.

असम की हाई-प्रोफाइल सीटें और चेहरे

इस चुनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. सबसे बड़ा नाम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का है, जिनके नेतृत्व में भाजपा वापसी की उम्मीद कर रही है. वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई, विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत दैमारी, और विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया जैसे बड़े चेहरों की किस्मत का फैसला भी सोमवार को होगा. एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल, रायजोर दल के अखिल गोगोई और असम जातीय परिषद के लुरिनज्योति गोगोई के प्रदर्शन पर भी सबकी नजरें टिकी हैं.

क्या कहते हैं एग्जिट पोल?

ज्यादातर एग्जिट पोल्स असम में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की शानदार वापसी की ओर इशारा कर रहे हैं,

Axis My India: एनडीए को 88-100 सीटें और कांग्रेस गठबंधन को 24-36 सीटें मिलने का अनुमान.

Matrize: एनडीए के लिए 85-95 और विपक्ष के लिए 25-32 सीटों की भविष्यवाणी.

Poll Diary: एनडीए को 86-101 और कांग्रेस+ को 15-26 सीटें दी हैं.

Majority Mark: 126 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 64 सीटों की जरूरत है, जिसे लगभग सभी एग्जिट पोल्स एनडीए को आसानी से पार करते दिखा रहे हैं.

NDA कैंडिडेट और विधानसभा सीट का रिजल्ट

क्रम विधानसभा सीट NDA कैंडिडेट पार्टी रिजल्ट
1 गोसाईगांव सबाराम बसमतारी BPF
2 डोटमा (एसटी) रबीराम नरज़री BPF
3 कोकराझार सेवली मोहिलारी BPF
4 बाओखुंगरी रूपम रॉय BPF
5 परबतझोरा डॉ. रेजुल करीम BPF
6 गोलकगंज अश्विनी राय सरकार BJP
7 गौरीपुर मेहताबुल हक AGP
8 धुबरी उत्तम प्रसाद BJP
9 बिरसिंग जरुआ माधवी दास BJP
10 बिलासीपारा जिबेश राय AGP
11 मनकाछर जाकिर हुसैन AGP
12 जलेश्वर अबूशाह शादि हुसैन AGP
13 गोलपाड़ा वेस्ट पवित्र राभा BJP
14 गोलपाड़ा ईस्ट अब्दुल रहीम जिब्रान AGP
15 दुधनाई (एसटी) टंकेश्वर राभा BJP
16 अभयापुरी भूपेन रॉय BJP
17 श्रीजंग्राम साहिदुल इस्लाम AGP
18 बोंगाईगांव दीप्ति मोयी चौधरी AGP
19 सिदली-चिरांग (एसटी) पनिराम ब्रह्मा BPF
20 बिजनी अरूप कुमार डे BJP
21 भवानिपुर-सोरभोग रणजीत कुमार दास BJP
22 मांडिया बादल चंद्र अर्ज्या BJP
23 बारपेटा दीपक कुमार दास AGP
24 जानिया
25 बघबर
26 सरुखेत्री
27 चेंगा सद्दाम हुसैन AGP
28 भबानीपुर
29 पटाचरकुची
30 बजाली धर्मेश्वर राय AGP
31 तामुलपुर बिस्वजीत डाइमरी BJP
32 रंगिया भाबेश कलिता BJP
33 नलबाड़ी जयंता मल्ला बरुआ BJP
34 बरखेेत्री नारायण डेका BJP
35 कमालपुर दिगंता कलिता BJP
36 हाजो प्रकाश चंद्र दास AGP
37 जलुकबाड़ी हिमंता बिस्वा सरमा BJP
38 दिसपुर प्रद्युत बोरदोलोई BJP
39 गुवाहाटी ईस्ट दीप्लू रंजन शर्मा BJP
40 गुवाहाटी वेस्ट
41 पलाशबाड़ी हिमांशु शेखर बैश्य BJP
42 बोकों राजू मेक BJP
43 छायगांव
44 दुधनोई
45 गोलपाड़ा ग्रामीण
46 जलेश्वर साउथ
47 धुबरी ग्रामीण
48 गौरीपुर ग्रामीण
49 गोलकगंज ग्रामीण
50 कोकराझार ग्रामीण
51 उदालगुड़ी रिहोन डाइमरी BPF
52 मजबाट चरण बोरो BPF
53 मंगलदोई नीलिमा देवी BJP
54 दलगांव कृष्णा सहा AGP
55 सिपाझार परमानंद राजबोंगशी BJP
56 कलैगांव बिकन चंद्र डेका BJP
57 तेजपुर पृथ्वीराज राभा AGP
58 रंगापारा कृष्ण कमल तांती BJP
59 सोतिया
60 बिश्वनाथ पल्लव लोचन दास BJP
61 बिहाली मुनिंद्र दास BJP
62 गोहपुर उत्पल बोरा BJP
63 बिहपुरिया भूपेन कुमार बोरा BJP
64 रोंगोनाड़ी ऋषिराज हजारिका BJP
65 नाओबोइचा बसंत दास AGP
66 लखीमपुर मानब डेका BJP
67 धाकुआखाना (एसटी) नबा कुमार डोले BJP
68 धेमाजी रानो पेगु BJP
69 सिसिबोर्गांव जिबन गोगोई BJP
70 जोनाई (एसटी) भुबन पेगु BJP
71 सदिया बोलिन चेतिया BJP
72 डूमडूमा रूपेश गोवाला BJP
73 मरघेरिटा भास्कर शर्मा BJP
74 डिगबोई सुरेन फुकन BJP
75 माकुम संजय किशन BJP
76 तिनसुकिया पलोक गोहेन BJP
77 चाबुआ-लाहोवाल बिनोद हजारिका BJP
78 डिब्रूगढ़ प्रसंता फुकन BJP
79 खोवांग चक्रधर गोगोई BJP
80 दुलियाजन रामेश्वर तेली BJP
81 तिंगखोंग बिमल बोरा BJP
82 नाहरकटिया तरंगा गोगोई BJP
83 सोनारी धर्मेश्वर कोनवार BJP
84 महमोरा सुरज देहिंगिया BJP
85 डेमोव सशांत बोरगोहेन BJP
86 शिवसागर प्रोडिप हजारिका AGP
87 नाजिरा मयूर बोरगोहेन BJP
88 माजुली (एसटी) भुबन गम BJP
89 टियोक बिकाश सैकिया AGP
90 जोरहाट हितेंद्र नाथ गोस्वामी BJP
91 मरियानी रूपज्योति कुर्मी BJP
92 टिटाबोर धीरज गोवाला BJP
93 गोलाघाट अजंता नियोग BJP
94 डेरगांव मृदुल दत्ता BJP
95 बोकाखाट अतुल बोरा AGP
96 खुमताई मृणाल सैकिया BJP
97 सरुपथार बिस्वजीत फुकन BJP
98 बोकाजन (एसटी) सरज्या रोंगफर BJP
99 हाव्राघाट लंसिंग टेरोन BJP
100 डिफू निसो टेरांगपी BJP
101 रोंगखांग तुलिराम रोंगहांग BJP
102 अमरी हाबे टेरोन BJP
103 हाफलोंग रूपाली लंगथासा BJP
104 लखीपुर कौशिक राय BJP
105 उदारबंद राजदीप गोआला BJP
106 कटिगोरा कमलाख्या डे पुरकायस्थ BJP
107 बोरखोला किशोर नाथ BJP
108 सिलचर राजदीप रॉय BJP
109 सोनाई करीम उद्दीन बोरभुइया AGP
110 धोलाई अमिया कांति दास BJP
111 हाइलाकांडी मिलोन दास BJP
112 अल्गापुर-कटलीचेड़ा जाकिर हुसैन लस्कर AGP
113 करीमगंज नॉर्थ सब्रता भट्टाचार्जी BJP
114 करीमगंज साउथ इकबाल हुसैन AGP
115 पाथरकांडी कृष्णेंदु पॉल BJP
116 रामकृष्ण नगर बिजॉय मलाकर BJP
117 बदरपुर
118 कटलीचेड़ा ग्रामीण
119 सिलचर ग्रामीण
120 करीमगंज ग्रामीण
121 हाइलाकांडी ग्रामीण
122 कछार ग्रामीण
123 बराक वैली ईस्ट
124 बराक वैली वेस्ट
125 कार्बी आंगलोंग वेस्ट
126 कार्बी आंगलोंग ईस्ट

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है.

