नई दिल्ली: देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. ऐसे में असम विधानसभा चुनाव में 1 जनवरी को दूसरे चरण की वोटिंग की गई. इस दौरान करीमगंज जिले के कनिसैल इलाके में एक कार में ईवीएम मशीन मिली है. ईवीएम की बरामदगी के बाद राजनीतिक तनाव अब बढ़ चुका है. साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बाबत ट्वीट करते हुए सभी राजनीतिक दलों से ईवीएम के पुनर्मूल्यांकन की मांग की है.

इस बाबत प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट कर लिखा- हर चुनाव में ईवीएम को निजी वाहनों में ले जाते हुए पकड़ा जाता है. लेकिन इनमें कई चीजें एक सी होती हैं वो है वाहन सामान्यत: भाजपा उम्मीदवारों के सहयोगियों की होती है. अपने दूसरे ट्वीट में प्रियंका गांधी ने क्रोनोलॉजी समझाया और कहा कि इस तरह की वीडियो को आमतौर पर एक घटना के रूप में स्वीकार किया जाता है और बाद में इसे खारिज कर दिया जाता है.

Every time there is an election videos of private vehicles caught transporting EVM's show up. Unsurprisingly they have the following things in common:

1. The vehicles usually belong to BJP candidates or their associates. ….

1/3 https://t.co/s8W9Oc0UcV

