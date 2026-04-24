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Assam Assistant Professor Atanu Nath Wins 2026 Breakthrough Prize In Physics Calls Oscar Of Science

असम के अतनु नाथ को मिला साइंस का ऑस्कर, फिजिक्स से जुड़े इस काम के लिए हुए सम्मानित

असम के हाइलाकांडी निवासी डॉ. नाथ को यह सम्मान अमेरिका के फर्मीलैब में 'Muon g-2' रिसर्च के लिए मिला है. इस रिसर्च का मकसद फिजिक्स के मूलभूत कणों को समझना है.

अतनु नाथ अपनी सादगी, समर्पण और पढ़ाने के अनोखे अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं.

असम के नलबाड़ी जिले के असिस्टेंट प्रोफेसर अतनु नाथ को प्रतिष्ठित ब्रेकथ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स 2026 से सम्मानित किया गया है. इसे ‘साइंस का ऑस्कर’ कहा जाता है. अतनु नाथ को ये सम्मान Muon g-2 एक्सपीरिमेंट में उनके कॉन्ट्रिब्यूशन के लिए मिला है. नाथ को यह सम्मान 376 वैज्ञानिकों की टीम के साथ रिसर्च CERN, ब्रुकहेवन नेशनल लैब और फर्मी लैब में दिया. अतनु नाथ ने अपनी पढ़ाई सिलचर, कोलकाता और मुंबई में की. उन्होंने इटली और अमेरिका में रिसर्च किया है. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे पारंपरिक करियर विकल्पों के अलावा रिसर्च को भी अपनाएं.

अतनु नाथ अपनी सादगी, समर्पण और पढ़ाने के अनोखे अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं. सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने छात्रों के बीच एक अलग पहचान बनाई है. अतनु नाथ का मानना है कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह छात्रों के व्यक्तित्व और सोच को विकसित करने का माध्यम होनी चाहिए. इसी सोच के साथ वे क्लासरूम में पारंपरिक लेक्चर के बजाय इंटरैक्टिव तरीके अपनाते हैं.

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छात्रों के साथ दोस्ताना व्यवहार से बढ़ी लोकप्रियता

उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण उनका छात्रों के साथ दोस्ताना व्यवहार भी है. वे न केवल पढ़ाई में मदद करते हैं, बल्कि करियर गाइडेंस और व्यक्तिगत समस्याओं में भी छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं. यही वजह है कि उनके छात्र उन्हें सिर्फ शिक्षक नहीं, बल्कि एक मेंटर के रूप में देखते हैं.

अतनु नाथ की जिंदगी का मैसेज

अतनु नाथ की कहानी यह दिखाती है कि एक समर्पित शिक्षक कैसे सीमित संसाधनों में भी बड़ा बदलाव ला सकता है. उनका काम यह संदेश देता है कि अगर नीयत साफ हो और उद्देश्य मजबूत, तो शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना संभव है.

Breakthrough Prize के बारे में जानिए

दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान सम्मानों में शामिल Breakthrough Prize in Fundamental Physics को अक्सर विज्ञान का ऑस्कर कहा जाता है. यह पुरस्कार उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है, जिन्होंने ब्रह्मांड की मूल संरचना, कण भौतिकी और प्रकृति के नियमों को समझने में असाधारण योगदान दिया हो. इस पुरस्कार की स्थापना 2012 में टेक्नोलॉजी जगत के दिग्गजों Yuri Milner, Mark Zuckerberg और Sergey Brin ने की थी. इसका उद्देश्य वैज्ञानिकों को वह पहचान और सम्मान देना है, जो आमतौर पर फिल्म या खेल जगत के सितारों को मिलता है.

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25 करोड़ रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि

Breakthrough Prize की सबसे खास बात इसकी पुरस्कार राशि है. विजेताओं को करीब 3 मिलियन डॉलर (लगभग 25 करोड़ रुपये से अधिक) की धनराशि दी जाती है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक पुरस्कारों में शामिल करती है. यह सम्मान अक्सर उन शोधकर्ताओं या टीमों को दिया जाता है, जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी, कॉस्मोलॉजी या पार्टिकल फिजिक्स जैसे जटिल क्षेत्रों में नई खोजें की हों.

Breakthrough Prize न केवल वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करता है, बल्कि युवा पीढ़ी को भी रिसर्च और इनोवेशन की ओर आकर्षित करता है. यह पुरस्कार यह संदेश देता है कि विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवता के भविष्य को आकार देने की सबसे बड़ी ताकत है.

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