रेप की कोशिश में 14 साल की लड़की का मर्डर: आरोपी हजरत अली का कबूलनामा -''जब वह चिल्लाने लगी तो मैंने गला दबा कर मार डाला''

Assam, Murder, Rape, Sonitpur: असम में एक 14 साल की लड़की से रेप की कोशिश के दौरान आरोपी आरोपी हजरत अली का ये कबूलनामा है. 44 साल के आरोपी हजरत अली ने कहा, मैं दुष्कर्म करने के लिए पीड़िता के घर गया था. जब वह उठी और चिल्लाने लगी तो मैंने उसका गला दबा कर मार डाला. मैं अपनी गलती मानता हूं.

असम के सोनितपुर जिले में एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की की हत्या और बलात्कार के प्रयास के आरोप में पुलिस ने 44 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. आरोपी व्यक्ति पीड़ित लड़की के उसी गांव का निवासी है. यह बात ढेकियाजुली पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी किशोर बरुआ ने कही है.