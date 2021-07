Assam cabinet reshuffles: असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा (Assam CM Himanta Biswa Sarma) ने अपनी कैबिनेट में फेरबदल किया है. उन्होंने कई मंत्रियों के विभागों में बदलाव किया है. इसमें UPPL नेता उर्खाव गोरा ब्रह्म को हैंडलूम, टेक्सटाइल, सॉइल कंजर्वेशन और बोडोलैंड के कल्याण का प्रभार दिया गया.

भाजपा नेता रानुज पेगू शिक्षा, प्लेन जनजाति (Plain Tribes) और पिछड़ा वर्ग विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे. राज्य सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी. मालूम हो कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट में बड़े स्तर पर फेरबदल हुआ है. कई नेताओं को विभाग बदले गए जबकि दर्जनभर मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई.

Assam CM Himanta Biswa Sarma reshuffles portfolios in the state cabinet.

Urkhao Gwra Brahma given charge of handloom & textile, soil conservation, Welfare of Bodoland. Ranuj Pegu will handle Education, Welfare of Plain Tribes and Backward Classes departments. pic.twitter.com/0m97oSkUEU

