बिहार में जेडीयू चीफ नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने और बाद में महागठबंधन संग सरकार बनाने पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को ऐसे सभी नेताओं का मार्गदर्शक बताया है जो हर छह महीने में पार्टी बदना चाहते हैं.

सीएम सरमा ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपने बयान का एक वीडियो साझा किया है. इसमें उन्होंने कहा कि कैसे गारंटी दी जाती है कि नीतीश कुमार 6-8 महीने के बाद फिर उस गठबंधन से बाहर नहीं आएंगे? हमने भी राजनीतिक पार्टी बदली है, मगर उनकी तरह नहीं है. वो उन सभी के 'मार्गदर्शक' हैं जो हर छह महीने में पार्टी बदलना चाहते हैं.

