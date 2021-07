Assam News: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा (Assam CM Himanta Biswa Sarma) ने पुलिस के थाना प्रभारियों के साथ पहली बार आमने-सामने हुई बैठक में उन्हें एनकाउंटर के कई गुर सिखलाए और कहा कि अगर कोई आपसे हथियार छीनता है, हिरासत से भागने का प्रयास करता है और वह दुष्कर्म का आरोपी है तो कानून ऐसे लोगों के पैर में गोली मारने की इजाजत देता है न कि छाती में. Also Read - मृतक के परिजनों ने डॉक्टर को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल, CM बोले- फ्रंटलाइन वर्कर्स पर हमला बर्दाश्त नहीं

बता दें सीएम का पदभार संभालने के बाद राज्य में हुई कई मुठभेड़ों को उचित ठहराते हुए सीएम सरमा ने सोमवार को कहा कि अपराधी अगर भागने का प्रयास करता है या गोलीबारी करने के लिए पुलिस से हथियार छीनता है तो मुठभेड़ का पैटर्न जरूर अपनाया जाना चाहिए.

सरमा ने असम के सभी थाने के प्रभारियों के साथ पहली आमने-सामने की बैठक में कहा, 'अगर कोई आरोपी सर्विस बंदूक छीनकर भागने का प्रयास करता है या भागता है और अगर वह दुष्कर्म का आरोपी है तो कानून ऐसे लोगों के पैर में गोली मारने की इजाजत देता है, न कि छाती में.'

#WATCH | If an accused tries to snath service gun & run away & on top of it he is, say, a rapist, then the police can shoot at him on the leg, but not on the chest. The law allows it: Assam CM Himanta Biswa Sarma (05.07) pic.twitter.com/R4hcy0t2gn

— ANI (@ANI) July 6, 2021