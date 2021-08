Assam-Mizoram, Border Dispute Updates: असम (Assam) और मिजोरम (Mizoram) के बीच सीमा विवाद को लेकर दोनों राज्‍यों के मुख्‍यमंत्र‍ियों के रुख में नरमी आई है. ताजा घटनाक्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने सदभावना की पहल करते हुए मिजोरम के सांसद के वनलालवेना (Mizoram MP K Vanlalvena) के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को वापस (withdraw FIR) करने के निर्देश दिए हैं.Also Read - मिजोरम सरकार ने कहा- हम असम के सीएम के खिलाफ दायर मुकदमा वापस लेने को तैयार हैं

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट किया, “मैंने असम पुलिस को मिजोरम के राज्यसभा सांसद के वनलालवेना (Mizoram MP K Vanlalvena) के खिलाफ प्राथमिकी वापस लेने का निर्देश दिया है. हालांकि, अन्य आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामलों को आगे बढ़ाया जाएगा.” असम पुलिस ने सांसद पर 26 जुलाई को सीमा पर हुई हिंसा के सिलसिले में मामला दर्ज किया था. Also Read - असम-मिजोरम सीमा विवाद: अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात, जानिए क्या निकला नतीजा

Assam CM Himanta Biswa Sarma tweets, “I’ve directed Assam Police to withdraw FIR against K Vanlalvena, Rajya Sabha MP from Mizoram. However, cases against other accused police officers will be pursued.”

The MP was booked by Assam Police in connection with July 26 border violence pic.twitter.com/DWq2mMIWxP

