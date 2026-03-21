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Assam Cm Himanta Biswa Sarma Net Worth Wife Riniki Bhuyan Wealth Nomination Affidavit Submitted

कितनी संपत्ति के मालिक हैं असम के सीएम हिमंता बिस्व सरमा? पत्नी के पास कितने पैसे, एफिडेविट से हुआ खुलासा, जानिए

सीएम हिमंता बिस्व सरमा ने बताया है कि उनपर 95 लाख रुपये की देनदारी बाकी है. ये बैंक से लिया गया कर्ज है. उनकी पत्नी की देनदारियां 15.91 करोड़ रुपये हैं. ये भी बैंक से लिए गए कर्ज के रूप में ही है.

(फोटो क्रेडिट- @himantabiswa)

Himanta Biswa Sarma Net Worth: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने जालुकबारी विधानसभा क्षेत्र से BJP उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. नामांकन के दौरान दिए गए शपथ पत्र से सीएम सरमा और उनकी पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा की संपत्ति का खुलासा हुआ है.

कितनी है सरमा दंपति की संपत्ति?

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल करते समय अपने हलफनामे में बताया कि उनके पास केवल चल संपत्ति है, जिसका मूल्य 2.36 करोड़ रुपये है. इस संपत्ति का मूल्य 2021 में 1.72 करोड़ रुपये था.

एफिडेविट से पता चलता है कि हिमंता बिस्व सरमा और उनकी पत्नी के पास 35 करोड़ रुपये की संपत्ति है. हिमंता बिस्व सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां ने 13.54 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 19.25 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति घोषित की है. रिनिकी भुइयां सरमा मीडिया कंपनी ‘प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट’ की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. रिनिकी भुइयां के पास उनकी खुद की खरीदी हुई और विरासत में मिली, दोनों तरह की संपत्तियां हैं.

With the blessings of Maa Kamakhya, Mahapurush Srimanta Sankardev and Janta Janardhan, I filed my nomination from Jalukbari LAC for the upcoming #AssamElections2026. Seek the blessings of Assam’s people in this all important journey pic.twitter.com/0UVgsfnBp4 — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) March 20, 2026

सीएम हिमंता बिस्व सरमा ने बताया है कि उनपर 95 लाख रुपये की देनदारी बाकी है. ये बैंक से लिया गया कर्ज है. उनकी पत्नी की देनदारियां 15.91 करोड़ रुपये हैं. ये भी बैंक से लिए गए कर्ज के रूप में ही है.

एफिडेविट में सीएम हिमंता बिस्व सरमा ने बताया है कि उनके पास 2.28 लाख रुपये नकद हैं. इसके अलावा चार बैंकों में 68,01,943 रुपये जमा हैं. उनकी पत्नी के पास 3.16 लाख रुपये नकद और बैंकों में 74,85,248 रुपये जमा हैं. शपथ पत्र में सरमा ने बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर, म्यूचुअल फंड और किसी भी तरह के निवेश की जानकारी नहीं दी. रिनिकी भुइयां ने 5.10 करोड़ रुपये के निवेश की जानकारी दी है.

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हिमंता बिस्वा सरमा सातवीं बार मैदान में

हिमंता बिस्वा सरमा इस साल सातवीं बार चुनावी मैदान में हैं. उन्होंने पहला चुनाव हारने के बाद लगातार पांच चुनाव जीते हैं. इस बार भी जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से उन्होंने जीत हासिल करने का दावा किया है. अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर हिमंता बिस्वा सरमा चुनावी बिगुल फूंकते हुए कहा है कि असम की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को संरक्षित करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है.

नामांकन से पहले मुख्यमंत्री सरमा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये भी बताया कि राज्य सरकार विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है. इसके तहत हर रास समिति को 25,000 रुपए की मदद दी जा रही है. इसके अलावा, राज्य में 8,000 से अधिक पूजा समितियों को 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है ताकि धार्मिक कार्यक्रम सुचारू रूप से आयोजित हो सकें. सरकार ने 620 उदासीन भक्तों के लिए हर महीने 1,500 रुपए की सहायता भी सुनिश्चित की है, जो आध्यात्मिक परंपराओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.