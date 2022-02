असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने बुधवार को मशहूर उद्योगपति रतन टाटा (Ratan Tata) को राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ‘असम वैभव’ (Asom Baibhav) से नवाजा. मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान रतन टाटा को सम्मानित किया गया. गुवाहाटी में जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा को असम में कैंसर उपचार संबंधी सुविधाओं को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया.Also Read - Assam Covid-19 Update: असम जाने वाले सैलानियों को आज से मिलेगी राहत, नहीं करानी होगी कोविड-19 की जांच

तेलंगाना के CM ने कहा- राहुल गांधी पर निजी टिप्पणी करने वाले असम के मुख्यमंत्री को PM मोदी हटाएं, क्या यही है हमारी संस्कृति?

यह पुरस्कार टाटा को यहां 24 जनवरी को आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान दिया जाना था. हांलाकि, वह निजी कारणों से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके थे. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा, 'टाटा संस और असम सरकार मिलकर एक बड़ा कैंसर देखभाल नेटवर्क बना रहे हैं, जिसमें रतन टाटा का बड़ा योगदान है.

