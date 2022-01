Special Holidays in Assam: परिवार का हमारे जीवन में कितना महत्व (Importance of Family) है यह तो हम सभी जानते हैं. खासतौर पर कोरोना महामारी (Corona Pandemic) ने हमें परिवार के साथ वक्त बिताने के महत्व के बारे में अच्छी सीख दी है. हमारे देश में हमेशा से ही परिवार को महत्व दिया गया है. इस परिवार में माता-पिता और बच्चों के अलावा सास-ससुर, बुजुर्ग दादा-दादी, चाचा-चाची, नाना-नानी और उनके परिवार यानी एक्सटेंडिड फैमिली भी आती है. हमारे देश में बड़े-बड़े परिवार एक साथ रहा करते थे, आज भी गांवों में बड़े परिवार एक साथ रहते हैं. शहरों में जगह की कमी के चलते छोटे परिवारों (Nuclear Family) का चलन बढ़ा जरूर है, लेकिन परिवार का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है. परिवार के महत्व को ध्यान में रखते हुए असम सरकार (Assam Govt) ने एक पहल की है. इसके तहत राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को 6-7 जनवरी को स्पेशल छुट्टियां (Special Holidays in Assam) दी हैं, ताकि वे परिवार के साथ समय बिता सकें.Also Read - Mobile Phone यूजर ध्‍यान दें DTO के नए आदेश पर, जान लें क्‍या बंद हो सकता है आपका सिम?

असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा (Himanta Biswa Sarma) ने स्वयं सभी सरकारी कर्मचारियों को दो दिन की स्पेशल छुट्टी देने की घोषणा की. 6 और 7 जनवरी को स्पेशल छुट्टी के साथ 8 और 9 जनवरी को शनिवार-रविवार की छुट्टी मिलाकर एक-एक कर्मचारी को कुल 4 दिन की छुट्टी मिलेगी. इन चार दिनों में वह अपने परिवार के साथ अच्छा समय (Quality Time) बिता सकते हैं. अपनी पाक कला से परिवार को अचंभित करके उनके लिए कुछ खाना बना सकते हैं. बच्चों के साथ ड्राइंग करने के साथ ही लूडो-चेस और लुका-छिपी जैसे खेल खेल सकते हैं. बुजुर्गों के साथ धूप में बैठकर उनके अनुभवों से सीख ले सकते हैं. करने को बहुत कुछ है, परिवार साथ है तो जीवन सर्दियों की गुनगुनी धूप है.

मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपना एक वीडियो ट्वीट करके कहा कि राज्य कर्मचारियों को यह छुट्टियां माता-पिता या सास-ससुर के साथ समय बिताने के लिए दी जा रही हैं. स्वयं मुख्यमंत्री ने 6-7 जनवरी को परिवार संग समय बिताने के लिए छुट्टियां दी हैं, तो इस मौके का फायदा उठाएं और अपने बड़े-बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ ही उनके अनुभवों का भी लाभ लें. उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं और उन्हें खुश करने का कोई मौका न छोड़ें.

To uphold ancient Indian values, I urge Assam Govt employees to spend quality time with their parents/in-laws on Jan 6 & 7, 2022 designated as spl leave.

I request them to rededicate themselves to the cause of building a New Assam & New India with blessings of their parents. pic.twitter.com/hZ2iwbgKoB

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 2, 2022