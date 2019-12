गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शनिवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) कानून से “बहुत कम” लोगों को फायदा होगा. उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि इससे जिन लोगों को फायदा होगा, उनकी सटीक संख्या उचित समय आने पर बताई जाएगी. सोनोवाल ने एक वीडियो संदेश में कहा कि जो लोग (संशोधित अधिनियम के तहत नागरिकता के लिए) आवेदन करेंगे उनकी संख्या बहुत ही कम होगी. हम सरकार चला रहे हैं और हमारे पास आंकड़े हैं. उचित समय पर आपको संख्या बताई जाएगी.

Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal: I appeal to the people of the state to maintain peace and harmony, and work towards the same. #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/hVGbfaCM8w

— ANI (@ANI) December 14, 2019