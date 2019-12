गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री सर्बांनंद सोनोवाल ने राज्य के लोगों से एक वीडियो अपील में बृहस्पतिवार को कहा कि उन्हें नागरिकता संशोधन विधेयक के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि असम समझौते की धारा छह की भावना के अनुरूप उनकी राजनीतिक, भाषाई, सांस्‍कृतिक और भूमि अधिकारों की रक्षा की जायेगी.

We are resolutely committed to protect the identity, rights, heritage and culture of the Assamese people.

My appeal to all, let us together continue on the path of progress and keep alive our ancient values of peace, harmony and brotherhood. pic.twitter.com/sSJc1XeQQ1

