असम के मुख्‍यमंत्री (Assam CM) हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने एक बार फिर जनसंख्‍या नियंत्रण की दिशा में उपायों को लेकर अपनी सरकार के इरादे साफ कर दिए हैं. सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है जनसंख्या नीति (Population policy) शुरू हो गई है, आप इसे एक घोषणा मान सकते हैं. हम सरकारी लाभों का लाभ उठाने के लिए धीरे-धीरे दो बच्चों (two-child policy) की नीति शामिल करेंगे.

असम के मुख्यमंत्री ने कहा, ऋण माफी हो या अन्य सरकारी योजनाएं, जनसंख्या मानदंडों को ध्यान में रखा जाएगा. यह चाय बागान श्रमिकों/एससी-एसटी समुदाय पर लागू नहीं होगी. भविष्य में जनसंख्या मानदंडों को सरकारी लाभों के लिए पात्रता के रूप में ध्यान में रखा जाएगा. जनसंख्या नीति शुरू हो गई है.

Be it loan waiver or other govt schemes, population norms will be taken into account. It won’t be applicable to tea garden workers/SC-ST community. In future, population norms will be taken into account as eligibility for govt benefits. Population policy has begun: Assam CM(18.6) pic.twitter.com/ChDy7iAOC5

