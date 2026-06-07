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असम में भूकंप के तेज झटके, भूटान-नेपाल तक डोली धरती; 5.7 रही तीव्रता

Assam Earthquake: असम में महसूस हुए भूकंप के तेज झटकों से लोग सहम गए. नेपाल, चीन और भूटान तक इस भूकंप का असर दिखा.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 7, 2026, 11:50 PM IST
असम में भूकंप के तेज झटके, भूटान-नेपाल तक डोली धरती; 5.7 रही तीव्रता
भूकंप का केंद्र असम के कुछ इलाकों से लगभग 252 किलोमीटर दूर था. (Photo from Freepik)

रविवार यानी 7 जून को देर रात भारत समेत दक्षिण एशिया के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. भूकंप का केंद्र भूटान के आसपास बताया जा रहा है. Android Earthquake Alerts System के अनुसार, रात करीब 11:06 बजे आए इस भूकंप की तीव्रता 5.7 मापी गई, जबकि अन्य रिपोर्टों में इसकी तीव्रता 5.3 बताई गई है.

भूकंप के झटके भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, खासकर असम में महसूस किए गए. इसके अलावा नेपाल, चीन और भूटान के कई इलाकों में भी धरती कांपने की जानकारी सामने आई है. झटके महसूस होते ही कई लोग घरों और इमारतों से बाहर निकल आए. राहत वाली बात यह रही कि किसी भी बड़े नुकसान या जान-माल की हानि की खबर सामने नहीं आई है.

और पढ़ें: Earthquake: जापान में आया 7.4 तीव्रता का बड़ा भूकंप, सहम उठे लोग, सुनामी की चेतावनी भी जारी

असम के साथ पूर्वोत्तर भारत में महसूस हुए झटके

जानकारी के मुताबिक, भूकंप का केंद्र असम के कुछ इलाकों से लगभग 252 किलोमीटर दूर था. लेकिन इसकी तीव्रता इतनी थी कि झटके पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों तक पहुंच गए. असम, अरुणाचल प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने कुछ सेकंड तक जमीन में कंपन महसूस की. आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारत भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है. क्योंकि यह इलाका कई सक्रिय टेक्टोनिक प्लेटों के प्रभाव वाले क्षेत्र में स्थित है. यही कारण है कि यहां समय-समय पर छोटे और बड़े भूकंप आते रहते हैं.

भूकंप क्यों आता है?

बता दें कि हमारी पृथ्वी कई बड़ी और छोटी टेक्टोनिक प्लेटों से बनी हुई है, जो लगातार धीरे-धीरे खिसकती रहती हैं. जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, एक-दूसरे के नीचे खिसकती हैं या अचानक दबाव छोड़ती हैं, तो जमीन के अंदर भारी ऊर्जा उत्पन्न होती है. यही ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में बाहर निकलती है और धरती हिलने लगती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं. हिमालयी क्षेत्र और उसके आसपास के इलाके, जिनमें नेपाल, भूटान और पूर्वोत्तर भारत शामिल हैं, दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों में गिने जाते हैं. इसलिए यहां भूकंप ज्यादा आने की संभावना रहती है.

भूकंप आने पर सबसे पहले क्या करें?

भूकंप के समय सही कदम आपकी और आपके परिवार की जान बचा सकते हैं. विशेषज्ञ नीचे दी गईं बातों का पालन करने की सलाह देते हैं-

  • घबराएं नहीं और शांत रहने की कोशिश करें.
  • तुरंत किसी मजबूत टेबल या डेस्क के नीचे चले जाएं.
  • सिर और गर्दन को हाथों से ढककर सुरक्षित रखें
  • लिफ्ट का इस्तेमाल न करें, सीढ़ियों का उपयोग करें
  • खिड़कियों, शीशों और भारी अलमारियों से दूर रहें
  • अगर बाहर हैं, तो खुली जगह में चले जाएं
  • बिजली के खंभों और पेड़ों के नीचे खड़े न हों
  • झटके रुकने के बाद ही इमारत से बाहर निकलें.
  • प्रशासन और मौसम विभाग की आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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