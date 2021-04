Assam Earthquake Video: असम समेत पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महूसस किये गए. भूकंप के झटके पूर्वोत्तर के अलावा उत्तर बंगाल के भी कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए हैं. भूकंप के तेजद झटके सुबह 7:51 बजे सतह से 17 किलोमीटर की गहराई में आया. भूकंप का केंद्र असम का सोनितपुर था. रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल से बात कर हालात का जायजा लिया. Also Read - Earthquake: भूकंप के तीन झटके से हिला असम सहित पूर्वोत्तर भारत, 6.4 थी तीव्रता, देखें तस्वीरें और Video

हालात सामान्य होने के बाद भूकंप के कई वीडियो (Assam Earthquake Video) और तस्वीरें भी सामने आ रही है, जिसमें उसकी भयावहता साफ देखी जा सकती है.

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने दो तस्वीरें शेयर की है और साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया है.

Few early pictures of damage in Guwahati. pic.twitter.com/lTIGwBKIPV — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) April 28, 2021

इसमें भूकंप के तेज झटकों से होने वाला नुकसान दिख रहा है. तस्वीरों में घर की दीवारें टूटकर जमीन पर गिरी नजर आ रही हैं.

#WATCH Assam | A building in Nagaon tilts against its adjacent building. An earthquake with a magnitude of 6.4 on the Richter Scale hit Sonitpur today. Tremors were felt in Nagaon too. pic.twitter.com/03ljgzyBhS — ANI (@ANI) April 28, 2021

उधर, न्यूज एजेंसी ANI की तरफ से जारी वीडियो में सड़कों पर दरारा और घरों को हिलते साफ-साफ देखा जा सकता है.

#WATCH Assam | Cracks appeared on a road in Sonitpur

as a 6.4 magnitude earthquake hit the region this morning. pic.twitter.com/WfP7xWGy2q — ANI (@ANI) April 28, 2021

वहां, लोग अब तक दहशत से उबर नहीं सके हैं.

Spoke to Assam CM Shri @sarbanandsonwal Ji regarding the earthquake in parts of the state. Assured all possible help from the Centre. I pray for the well-being of the people of Assam. — Narendra Modi (@narendramodi) April 28, 2021

उधर, पीएम मोदी (PM Modi) ने ट्वीट कर बताया कि असम को केंद्र से हरसंभव मदद का आश्वासन दिय़ा है, साथ ही असम के लोगों के कुशल रहने की कामना करता हूं.