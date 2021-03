assam election 2021 Live Updates: असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 47 सीटों पर मतदान आज सुबह से जारी है. पहले चरण के चुनाव मेंं कई प्रमुख उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है. राज्य विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं और तीन चरणों में यहां मतदान है. इसके पहले चरण के लिए मतदान आज यानि 27 मार्च को हो रहा, दूसरे चरण के लिए मतदान 1 अप्रैल, तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान 6 अप्रैल को होगा. Also Read - West Bengal, Assam Assembly Election 2021 Voting: बंगाल और असम में पहले चरण का मतदान आज, मुख्यमंत्री सोनोवाल की किस्मत का होगा फैसला

बता दें कि असम की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए आज पहले चरण में मतदान हो रहा है. मतदान के लिए सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है. पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की अपील की है.

#चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह 9 बजे तक असम विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 8.84 फीसद मतदान हुआ है.

#डिब्रूगढ़ के जेपी नगर के एक पोलिंग बूथ के बाहर मतदाता लाइन लगाकर अपना मत डालने के लिए सुबह सात बजे से ही खड़े हैं. वोटरों को लुभाने के लिए पोलिंग बूथ को गुब्बारों से सजाया गया है, असम की पारंपरिक वस्तुओं का यहां सजावट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है.

#डिब्रूगढ़ के लाहोवाल पोलिंग बूथ पर वोटिंग करने पहुंचे मतदाताओं का पहले तापमान चेक किया जा रहा है, उनके लिए मास्क, ग्लोब्स और हैंड सेनिटाइजर रखे गए हैं.

#पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि वे अधिक-से-अधिक संख्या में मतदान केंद्र पहुंचें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें.

#भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि असम विधानसभा चुनावों में आज प्रथम चरण का मतदान है. सभी मतदाताओं से मेरी विनती है कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोकतंत्र के इस पावन पर्व में भागीदार बनें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं. मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी अवश्य रखें.

#मजौली जिले के कमलाबाड़ी स्कूल में बने मतदान केंद्र के बाहर मतदाता कोरोना नियमों का पालन करते दिखे.

#डिब्रूगढ़ के बाकुल मतदान केंद्र के बाद वोटरों की लंबी कतार लगी है. सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं.

#नागौन जिले के रूपाही मतदान केंद्र के बाहर काफी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कतार में लगे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं.

इससे पहले के विधानसभा चुनाव की बात करें तो पिछली बार पहले चरण की इन 47 सीटों में से 10 सीटों पर 2016 के विधानसभा चुनाव में जीत का अंतर पांच हजार वोट से भी कम था. वहीं, 2011 के विधानसभा चुनाव में ऐसी सीटों की संख्या नौ और 2006 विधानसभा चुनाव में 23 रही थी.