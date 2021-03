assam election 2021 Live Updates: असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 47 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है. पहले चरण के चुनाव मेंं कई प्रमुख उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है. बता दें कि असम की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए आज पहले चरण में मतदान हो रहा है. मतदान के लिए सुरक्षा की पुखता व्यवस्था की गई है. पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की अपील की है. Also Read - West Bengal, Assam Assembly Election 2021 Voting: बंगाल और असम में पहले चरण का मतदान आज, मुख्यमंत्री सोनोवाल की किस्मत का होगा फैसला

Live Updates: Also Read - Assam Assembly Election 2021: अमित शाह का बदरुद्दीन अजमल पर निशाना, बोले- ‘लव एवं लैंड जिहाद’ रोकने के लिये कानून बनाएगी भाजपा

डिब्रूगढ़ के जेपी नगर के एक पोलिंग बूथ के बाहर मतदाता लाइन लगाकर अपना मत डालने के लिए सुबह सात बजे से ही खड़े हैं. वोटरों को लुभाने के लिए पोलिंग बूथ को गुब्बारों से सजाया गया है, असम की पारंपरिक वस्तुओं का यहां सजावट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है. Also Read - CAA पर BJP का दोहरा मापदंड हुआ उजागर, असम में मुद्दा उठाने से डर रहे भाजपा नेता: कांग्रेस

देखें वीडियो

#WATCH Voters turn out in large numbers in Rupahi, Nagaon District, for voting in the first phase of Assam Assembly elections pic.twitter.com/5vjn7GgVNn

— ANI (@ANI) March 27, 2021