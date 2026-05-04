Hindi India Hindi

Assam Election 2026 Result Hemant Soren Jmm Vote Share Analysis

असम में हेमंत सोरेन की एंट्री से बदला खेल! 16 सीटों पर उतरी JMM ने नतीजों से सबको चौंकाया

Assam Assembly Election: असम विधानसभा चुनाव 2026 में झामुमो (JMM) ने 16 सीटों पर चुनाव लड़कर चौंकाने वाला प्रदर्शन किया. जानिए हेमंत सोरेन की पार्टी को कितने वोट मिले.

असम विधानसभा चुनाव 2026 नतीजों में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के प्रदर्शन ने सबको चौंका दिया. झामुमो ने असम में 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. पहली बार चुनाव लड़ते हुए पार्टी ने 2 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहते हुए कड़ी टक्कर दी. इसके अलावा, सात सीटों पर 15 हजार से ज्यादा वोट हासिल किए. यह प्रदर्शन जीत में भले ही तब्दील नहीं हुआ, लेकिन इसे हेमंत सोरेन की पार्टी के लिए एक मजबूत शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है.

हेमंत सोरेन ने जनता को कहा थैंक यू

झारखंड के मुख्यमंत्री और JMM प्रमुख हेमंत सोरेन ने कहा – इतने कम समय और सीमित साधनों में जो समर्थन मिला, वह जनता के भरोसे और सहयोग का नतीजा है. उन्होंने यह भी कहा कि यह समर्थन केवल वोट नहीं, बल्कि पार्टी के लिए एक बड़ी प्रेरणा है. हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं की मेहनत की तारीफ करते हुए कहा कि उनके समर्पण ने इस पूरे अभियान को मजबूती दी और पार्टी को नई ऊर्जा दी है.

असम में JMM का खाता किन कारणों से खुला

असम विधानसभा चुनाव (Assam Assembly Election) में झामुमो ने सिर्फ चुनाव लड़ने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया. राज्य में आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा न मिलना, चाय बागान मजदूरों की कम मजदूरी और जमीन के अधिकार जैसे मुद्दों को पार्टी ने जोर-शोर से उठाया. इन मुद्दों के कारण पार्टी ने मतदाताओं के बीच अपनी अलग पहचान बनाई और भरोसा जीतने में कामयाबी हासिल की.

बिना गठबंधन के असम में एंट्री

बता दें झामुमो ने असम में बिना किसी बड़े गठबंधन के चुनाव लड़ने का फैसला किया था. शुरुआत में ये जोखिम भरा माना जा रहा था, लेकिन नतीजों ने दिखाया कि पार्टी का यह फैसला पूरी तरह गलत नहीं था. इस प्रदर्शन ने पूर्वोत्तर भारत में पार्टी के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए हैं. हेमंत सोरेन ने कहा कि यह सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि पहचान और अधिकारों की लड़ाई है. आने वाले समय में पार्टी इस दिशा में और मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी.