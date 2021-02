Assam Chunav Ki Tarikh: चुनाव आयोग (Election Commission Of India) ने असम विधानसभा चुनाव की तारीखों (Assam Assembly Elections Date) की घोषणा कर दी है. भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission Of India) के अनुसार, असम (Assam Polls Date) की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए 3 फेज में वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 2 मई को होगी. Also Read - Tamil Nadu Chunav Ki Tarikh: तमिलनाडु में 6 अप्रैल को चुनाव, जानें आपकी सीट पर कब डाले जाएंगे वोट

असम में पहले चरण का चुनाव 27 मार्च को होगा

असम में दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल को होगा

असम में तीसरे चरण का चुनाव 6 अप्रैल को होगा

असम में 2 मई को आएंगे चुनाव के नतीजे