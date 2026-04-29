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Exit Poll: असम में फिर NDA सरकार के आसार, जानिये एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में किसे मिल रही कितनी सीटें

Assam Assembly Elections Exit Poll 2026: असम विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल जारी कर दिए गए हैं. 126 सीटों पर हुए चुनाव में BJP फिर सत्ता में लौट सकती है या विपक्ष चौंका सकता है जानें हर डिटेल.

Published date india.com Updated: April 29, 2026 6:49 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
Exit Poll: असम में फिर NDA सरकार के आसार, जानिये एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में किसे मिल रही कितनी सीटें

Assam Assembly Elections Exit Poll 2026: एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) को असम विधानसभा चुनाव में आरामदायक जीत मिलने की संभावना है. इस पोल में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन को भारी बहुमत मिलने का अनुमान है.

सर्वे के मुताबिक, 126 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए को 88 से 100 सीटें मिलने की संभावना है, जिससे उसे बहुमत का मजबूत आंकड़ा मिल जाएगा और राज्य में भाजपा के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का रास्ता साफ हो जाएगा. दूसरी तरफ, कांग्रेस को 24 से 36 सीटें मिलने का अनुमान है, जो चुनावी मुकाबले में उसकी दूसरे स्थान की स्थिति को दर्शाता है.

इस बार असम में मतदान एक ही चरण में 9 अप्रैल को हुआ था. राज्य में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले NDA और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के बीच माना जा रहा है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा दूसरी बार सत्ता में लौटने की कोशिश में हैं.

साल 2021 का आंकड़ा

2021 के विधानसभा चुनाव में BJP गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 126 में से 75 सीटें जीती थीं. इसमें BJP को 60 सीटें, जबकि उसके सहयोगी असम गण परिषद (AGP) को 9 और यूपीपीएल को 6 सीटें मिली थीं. वहीं, कांग्रेस को 29 सीटें, AIUDF को 16 सीटें और अन्य दलों व निर्दलीयों को 6 सीटें मिली थीं.

वोट शेयर (2021):

BJP: 33%

कांग्रेस: 29%

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AIUDF: 9%

AGP: 7%

अन्य: 22%

2026 एग्जिट पोल

एग्जिट पोल के शुरुआती रुझानों में फिर से NDA की बढ़त दिखाई जा रही है, लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा हो सकता है. इस बार असम में कई स्थानीय मुद्दे चुनाव का केंद्र बने रहे, जैसे बाढ़, रोजगार और CAA से जुड़ी बहस. BJP ने विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया, जबकि कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाया.

नोट: एग्जिट पोल उन लोगों के बीच किए गए सर्वे पर आधारित होते हैं जो अपना वोट डालने के बाद मतदान केंद्रों से बाहर निकल चुके होते हैं. एग्जिट पोल का उद्देश्य मतदाताओं के मूड का अनुमान लगाना होता है, लेकिन ये अनुमान गलत भी हो सकते हैं.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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