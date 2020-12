गुवाहाटी: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर देश के विकास का इंजन बनकर उभरा है. उन्होंने कहा कि सभी उग्रवादी समूह मुख्यधारा में लौट आये है. शाह ने यहां अमीनगांव में कुमार भास्कर वर्मा क्षेत्र में चार परियोजनाओं की शुरूआत करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि इससे पहले, आंदोलन और हिंसा, अलगाववादी और विभिन्न सशस्त्र समूहों को देखा गया था, लेकिन अब वे सभी मुख्यधारा का हिस्सा हैं. Also Read - पीएम मोदी के शासन काल में कश्मीर ने 1990 के बाद से सबसे शांतिपूर्ण अवधि को देखा : शाह

उन्होंने कहा, ''उन सभी युवाओं ने अब असम के विकास के लिए हाथ मिलाया है और अब राज्य को राष्ट्र का विकास इंजन बनाने के लिए स्टार्ट-अप और अन्य परियोजनाओं के माध्यम से वैश्विक युवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं.'' शाह ने राज्य के तेल रॉयल्टी के बकाया 8000 करोड़ रुपये के मुद्दे को हल नहीं करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधा.

उन्होंने कहा, ''सिंह ने 18 वर्षों तक असम का प्रतिनिधित्व किया लेकिन वह इस मुद्दे को हल नहीं कर सके, लेकिन मोदी जी ने राज्य में भाजपा की सरकार आने से पहले ही बकाया राशि को मंजूरी दे दी और यह भी सुनिश्चित किया कि भविष्य में यह राशि बढ़ती रहेगी और क्षेत्र के लोगों तक पहुंचेगी.''

Some people are protesting over the reforms in the agriculture sector. I would like to appeal to them to come forward & discuss it with the government to find a solution: Union Home Minister Amit Shah at an event in Kamrup, Assam pic.twitter.com/RshCST0DyB

