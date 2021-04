असम (Assam ) में निजी वाहन में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (EVM) ले जाये जाने से जुड़े कथित वीडियो को लेकर चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने चार अधिकारियों को सस्‍पेंड कर दिया है. बता दें कि सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक निजी वाहन में ईवीएम रखे होने और यह वाहन भाजपा के एक नेता का होने का दावा किया गया है. Also Read - असम चुनाव में EVM पर मचा बवाल, प्रियंका गांधी ने शेयर किया वीडियो, कहा- ये भाजपा के सहयोगियों की...

असम में ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने कहा, पीठासीन अधिकारी को इसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, यह परिवहन प्रोटोकॉल का उल्लंघन. पीओ और 3 अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया. हालांकि ईवीएम की सील बरकरार पाई गई थी, लेकिन यह एलएसी 1 रतबाड़ी (एससी) के इंदिरा एमवी स्कूल नंबर 149 पर फिर से मतदान करने का निर्णय लिया गया है.

Presiding Officer was issued show-cause notice for violation of transport protocol. PO & 3 other officials placed under suspension. Although EVM's seals were found intact it has been decided to do a re-poll at No 149- Indira MV School of LAC 1 Ratabari(SC): EC on Assam EVM issue pic.twitter.com/wwTbIdooYt

न्‍यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बता दें कि असम की पाथरकांडी विधानसभा क्षेत्र में भीड़ ने कल रात में एक वाहन को रोक लिया था, जिसमें ईवीएम ले जाई जा रही थी. भीड़ में शामिल लोगों का कहना है कि ये चुनाव आयोग का वाहन नहीं है, जबकि सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग का वाहन खराब हो जाने पर चुनाव अधिकारियों ने वहां से गुजर रही कार को रोककर उससे मदद ली थी और उसमें बैठ गए थे. बताया जा रहा है कि यह कार बीजेपी उम्‍मीदवार की थी, जिस पर भीड़ ने हमला बोल दिया था. पुलिस ने हमला करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और ईवीएम को कब्‍जे में लिया है. अधिकारियों ने दावा किया है कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है और यह सुरक्षित है.

सभी राष्ट्रीय दलों को ईवीएम के उपयोग का पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत: प्रियंका

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने असम में निजी वाहन में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (EVM) ले जाए जाने से जुड़े कथित वीडियो को लेकर शुक्रवार को कहा कि इस पर निर्वाचन आयोग को निर्णायक कदम उठाने चाहिए और सभी राष्ट्रीय दलों को ईवीएम के उपयोग का गंभीर पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है.

