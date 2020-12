Assam, Congress, MLAs BJP news:असम में कांग्रेस से निष्‍कासित दो विधायकों ने बीजेपी में आज मंगलवार को गुवाहाटी में शामिल हो गए हैं. इन दोनों विधायकों ने कांग्रेस के नेृतत्‍व पर सवाल उठा हैं. कांग्रेस के निष्कासित विधायक राजदीप गोवाला और अजंता नेओग गुवाहाटी में मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए. बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की विश्वस्त नेओग 2001 से उनके नेतृत्व में बनी तीनों सरकारों में कैबिनेट मंत्री रही थीं. कांग्रेस से बीजेपी में आए दोनों विधायकों ने कांग्रेस की कड़ी आलोचना की है. Also Read - कांग्रेस शासन में मनमोहन, पवार कृषि सुधारों के पक्ष में थे, राजनीतिक दबाव के कारण विफल रहे: कृषि मंत्री तोमर

बीजेपी सरकार में मंत्री हिमंत बिस्‍वा सरमा ने दोनों पूर्व विधायकों का स्‍वागत किया है. कांग्रेस से बीजेपी में आए दोनों विधायकों ने कांग्रेस की कड़ी आलोचना की है. अजंता नेओग ने कहा- कांग्रेस में कोई अनुशासन नहीं है और पार्टी दिशाहीन है. राष्‍ट्रीय नेतृत्‍व जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं करता है. Also Read - असम का पड़ोसी राज्यों पर आरोप, 'इस साल 56 बार हमारी जमीन का अतिक्रमण किया'

There is no discipline in Congress and the party is directionless. Their national leadership doesn’t care about grassroots workers think: Ajanta Neog Also Read - मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे नीतीश कुमार, सुशील मोदी बोले- भाजपा को उन्हें मनाना पड़ा

“Congress is a visionless party,” says Rajdeep Gowala. https://t.co/nXXJZB6lIr pic.twitter.com/KA4monJBSn

— ANI (@ANI) December 29, 2020