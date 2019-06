सिलचर: दक्षिणी असम में सिलचर में रेलवे स्टेशन पर खड़ी सिलचर-त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस ट्रेन के तीन डिब्बों में रविवार को आग लग गई जिससे तीनों डिब्बे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए. इस घटना में किसी की मौत या घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं है. रेलवे अधिकारी आग के कारणों की जांच कर रहे हैं.

Assam: Fire broke out in 3 coaches of Silchar-Trivandrum Express at Silchar Railway Station this morning pic.twitter.com/FjQLG4bp5I

— ANI (@ANI) June 9, 2019