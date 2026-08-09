असम में बाढ़ ने मचाया हाहाकार, अब तक 100 लोगों की मौत; 1.4 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित

Assam Flood 2026: असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 100 पहुंच गई है. सात जिलों में 1.37 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं.

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Assam flood death toll (Image: PTI)

Assam Flood 2026: असम में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है. रविवार (9 अगस्त, 2026) दो और लोगों की मौत के बाद इस साल बाढ़ से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है. असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी ASDMA ने इसकी जानकारी दी है. पिछले 24 घंटे में गोलाघाट और कार्बी आंगलोंग जिले में बाढ़ के पानी में डूबने से एक-एक व्यक्ति की मौत हुई. लगातार बारिश और बढ़ते पानी ने कई इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

7 जिलों में 1.37 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित

ASDMA के मुताबिक, असम के सात जिलों में अभी भी 1,37,500 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. इनमें चराइदेव, दरांग, गोलाघाट, जोरहाट, कार्बी आंगलोंग, नगांव और शिवसागर शामिल हैं. इन इलाकों में कई घरों और गांवों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है. लोगों को रोजमर्रा के काम करने में परेशानी हो रही है. प्रशासन की तरफ से प्रभावित परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश की जा रही है.

गोलाघाट में सबसे ज्यादा असर

बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला गोलाघाट है. यहां करीब 70 हजार लोग बाढ़ की चपेट में हैं. इसके बाद शिवसागर में करीब 40 हजार और जोरहाट में 16 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित बताए गए हैं. कई इलाकों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है. बाढ़ का पानी कम होने के बावजूद कुछ जगहों पर हालात अभी सामान्य नहीं हुए हैं. प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत के हिसाब से राहत पहुंचा रहा है.

शनिवार के मुकाबले हालात में थोड़ा सुधार

रविवार को हालात में शनिवार के मुकाबले थोड़ा सुधार देखने को मिला है. शनिवार को असम के आठ जिलों में करीब 1.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित थे. अब प्रभावित लोगों की संख्या 1.37 लाख से ज्यादा बताई गई है. हालांकि कई परिवार अभी भी बाढ़ के पानी के बीच रहने को मजबूर हैं. प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों को सुरक्षित रखना और उन्हें खाना, पानी और दूसरी जरूरी चीजें उपलब्ध कराना है.

125 राहत शिविरों में हजारों लोग

बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए प्रशासन ने छह जिलों में 125 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र बनाए हैं. इन शिविरों में फिलहाल 49,061 लोग शरण लिए हुए हैं. यहां लोगों को रहने के साथ जरूरी सामान उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है. बाढ़ का पानी घटने के बाद भी प्रभावित इलाकों में राहत का काम जारी रहेगा. प्रशासन की कोशिश है कि लोगों को सुरक्षित जगहों पर रखा जाए और हालात सामान्य होने तक उन्हें जरूरी मदद मिलती रहे.

(इनपुट: PTI)