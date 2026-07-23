नुकसान का दायरा बहुत ज्यादा
मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि नए शव अभी भी बरामद किए जा रहे हैं और नुकसान का दायरा अब तक आधिकारिक तौर पर दर्ज किए गए आंकड़ों से कहीं अधिक है. वे स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और आश्वासन दिया कि सेना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), और राज्य प्रशासन फंसे हुए निवासियों को बचाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं. उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की भारी कठिनाई को स्वीकार करते हुए कहा कि कई परिवारों ने बाढ़ में अपने घर, पशुधन, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक सामान खो दिए हैं.