सेना ने राहत और बचाव कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रखा

अमगुड़ी से संचालित सेना की एक अन्य राहत टुकड़ी ने भी बचाव अभियान जारी रखते हुए प्रभावित परिवारों को आवश्यक राहत सामग्री वितरित की. चराइदेव जिले में सेना की तीन राहत टुकड़ियां सोनारी, पटसाकू और डी.के. गांव क्षेत्रों में एक साथ अभियान चला रही हैं. दिसांग नदी के उफान के कारण पटसाकू क्षेत्र में ताजा बाढ़ आने के बावजूद सेना ने राहत और बचाव कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रखा. जोरहाट जिले में सेना की एक राहत टुकड़ी ने मरियानी में अपना नियंत्रण केंद्र स्थापित किया. टीम ने टियोक राजस्व सर्किल, भागमुख, नरंग पचनी गांव और बंगाली गांव सहित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन के साथ समन्वय में तैयार है.