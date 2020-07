नई दिल्ली: असम इन दिनों बाढ़ की मार झेल रहा है. असम के 23 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं. इसी कारण लाखों लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जा चुका है. इस दौरान कई लोगों की बाढ़ की चपेट में आने से मौत भी हो गई है. इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हुए कहा है कि अग भारत सरकार को सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है तो संयुक्त राष्ट्र इसके लिए तैयार है. Also Read - Weather Alert: देश के कई राज्‍यों में छाए बादल, कहीं-कहीं भारी बारिश की चेतावनी

इस बाबत संयुक्त राष्ट्र महासंघ के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि लगभग 40 लाख लोगों को असम में बाढ़ के कारण एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पड़ा है. नेपाल में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, जो भारी बारिश के कारण पैदा हुआ है. डुजारिक ने कि अबतक 189 लोगों की बाढ़ के कारण मौत हो चुकी है. इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने फैसला किया है कि अगर भारत को जरूरत होगी तो हम मदद करने को तैयार है.

