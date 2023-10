Assam : बाल विवाह के खिलाफ सरकार का बड़ा एक्शन; कार्रवाई में 800 गिरफ्तार

गुवाहाटी: असम पुलिस (Assam Police) की बाल विवाह (Child marriage) के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sguwaarma) ने कहा कि बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 800 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उन्‍होंने कहा, ‘छह महीने पहले असम में बाल विवाह के आरोप में 5,000 लोगों को गिरफ्तार किया था. मैं जी20 बैठक के समापन का इंतजार कर रहा था. अब बाल विवाह के आरोप में 2,000-3,000 पुरुषों को गिरफ्तार किया जाएगा. असम से बाल विवाह को खत्म करना होगा.’ असम पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां धुबरी जिले में हुईं।

एक्स (X) पर एक पोस्ट में सरमा ने कहा, ‘बाल विवाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई में असम पुलिस ने एक विशेष अभियान में 800 से अधिक आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है. यह अभियान के शुरुआती घंटों के आंकड़े हैं, गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ने की संभावना है.’

देखें पोस्ट :

In a massive crackdown against child marriage , Assam Police has arrested over 800 accused persons in a special operation which began in the early hours of dawn.

The number of arrests is likely to rise.

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 3, 2023