इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! अब मिलेगी एडवांस सैलरी

इस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अग्रिम वेतन और पारदर्शी तबादला प्रक्रिया की शुरुआत की है.

Assam News: असम सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण और राहत देने वाली घोषणाएं की हैं. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में स्वागत सतीर्थ पोर्टल 2.0 लॉन्च किया, जिसके जरिए न केवल तबादलों की प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि कर्मचारियों को अब एडवांस सैलरी लेने की सुविधा भी मिलेगी.

अक्सर कर्मचारियों को अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाती है, जिसके लिए उन्हें बाहरी लोगों या साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था. इसी समस्या को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ने अग्रिम वेतन की सुविधा शुरू की है.

किश्तों में वापसी

कर्मचारी एडवांस में लिए गए पैसों को या तो एक बार में वापस कर सकते हैं या फिर एक साल की आसान किश्तों में चुका सकते हैं. इस सुविधा पर बैंक को बहुत ही कम ब्याज देना होगा. जो कर्मचारी अपनी सैलरी आते ही तुरंत पैसा लौटा देंगे, उन्हें कम ब्याज देना होगा.

वहीं, किश्तों में पैसा लौटाने वालों के लिए ब्याज थोड़ा अलग होगा. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपात स्थिति में कर्मचारियों को आर्थिक मदद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा.

तबादला प्रक्रिया में पारदर्शिता

सरकारी नौकरियों में ट्रांसफर हमेशा एक सिरदर्द रहता है. इसे पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सरकार ने नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है.

साल में दो बार मौका

यह पोर्टल साल में दो बार खुलेगा ताकि जो कर्मचारी अपना तबादला चाहते हैं, वे आवेदन कर सकें. इस बार की प्रक्रिया को 7 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

किसे लाभ मिलेगा

जिन कर्मचारियों का तबादला पहले चरण में नहीं हो पाया था, वे अब आवेदन कर सकते हैं. मुख्यमंत्री ने साफ किया कि कर्मचारियों को 15 दिनों के भीतर अपनी अर्जी देनी होगी.

किसे लाभ नहीं मिलेगा

जिन 9,000 कर्मचारियों का तबादला पोर्टल के पहले चरण में हो चुका है, वे फिलहाल दोबारा आवेदन नहीं कर पाएंगे. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह प्रशासनिक है और इसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है. पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसकी पूरी जानकारी चुनाव आयोग को भी दी जाएगी.

कर्मचारियों की परेशानियां होंगी कम

सरकार का मानना है कि जब कर्मचारियों की निजी और आर्थिक परेशानियां कम होंगी, तो वे ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे. असम सरकार की ये पहलें दिखाती हैं कि वह अपने कर्मचारियों की छोटी-बड़ी जरूरतों के प्रति गंभीर है. एडवांस सैलरी से कर्मचारियों को साहूकारों के चंगुल से आजादी मिलेगी, वहीं ऑनलाइन पोर्टल से ट्रांसफर की सिफारिशों वाला सिस्टम खत्म होगा.