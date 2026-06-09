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महंगाई के बीच बड़ा तोहफा! सरकारी कर्मचारियों का जुलाई से DA-DR बढ़कर 60%, इस राज्य में 8 लाख लोगों को राहत

असम सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान किया है. यह बढ़ोतरी जुलाई 2026 से लागू होगी, जिससे 8 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा.

Written by: Farha Fatima
Updated: June 9, 2026, 12:17 PM IST
सरकारी कर्मचारियों की लगी लॉटरी!
सरकारी कर्मचारियों की लगी लॉटरी!
  • असम सरकार ने DA और DR में 2% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है.
  • जुलाई 2026 से यह दर 58% से बढ़कर 60% हो जाएगी.
  • फैसले का लाभ 8 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा.
  • सरकार का कहना है कि इससे महंगाई के असर को कम करने में मदद मिलेगी.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी राज्य की तरक्की में अहम भूमिका निभाते हैं. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला जुलाई से लागू होगा, जिससे इनकी दर 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो जाएगी. इस फैसले से राज्य भर में आठ लाख से ज्यादा मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होने की उम्मीद है.

डीए और डीआर में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इस जानकारी को साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों और रिटायर हो चुके कर्मचारियों की भलाई और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारे कर्मचारी और पेंशनभोगी असम की विकास यात्रा में अहम भागीदार हैं. उन्हें और मदद देने के लिए, असम कैबिनेट ने डीए और डीआर में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जिससे यह इस जुलाई से 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा.”

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लाखों लाभार्थियों को राहत

मुख्यमंत्री के अनुसार, बढ़ी हुई राशि जुलाई से मिलेगी, जिससे बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलेगी. अधिकारियों ने बताया कि डीए और डीआर में इस बढ़ोतरी का मकसद सरकारी कर्मचारियों और रिटायर हो चुके कर्मचारियों को महंगाई के असर से निपटने और उनकी खरीदने की क्षमता बनाए रखने में मदद करना है. इस बदलाव से राज्य सरकार पर काफी ज्यादा वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना है, लेकिन इससे लाखों लाभार्थियों को राहत मिलेगी.

महंगाई की भरपाई के तौर पर ‘महंगाई राहत’

सरकारी कर्मचारियों को ‘महंगाई भत्ता’ दिया जाता है, जबकि पेंशनभोगियों को बढ़ती कीमतों और महंगाई की भरपाई के तौर पर ‘महंगाई राहत’ दी जाती है. सरकारें मौजूदा आर्थिक हालात के आधार पर समय-समय पर इनकी दरों में बदलाव करती रहती हैं.

हाल ही में की गई यह बढ़ोतरी, असम सरकार द्वारा कर्मचारियों के कल्याण को बेहतर बनाने और वेतन, पेंशन व रिटायरमेंट से जुड़े लाभों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए कई कदमों का ही एक हिस्सा है.

मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कहा कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी राज्य के विकास और प्रशासन में अहम भूमिका निभाते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार उनके कल्याण और आर्थिक सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाती रहेगी.

हालिया बदलाव के बाद, जुलाई से असम में डीए और डीआर की दरें 60 प्रतिशत हो जाएंगी, जिससे राज्य भर के आठ लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा. (इनपुट एजेंसी से )

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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