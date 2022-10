गुवाहाटी: असम सरकार के एक वरिष्ठ प्रशानिक अधिकरी को 90 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए अरेस्ट किया गया है. इतना ही नहीं, जब पुलिस की सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक (वी एंड एसी) ब्रांच ने जब असम सरकार के संयुक्त सचिव केके शर्मा के निवास की तलाशी ली, तो भष्टाचार के इस आरोपी अफसर के यहां से 49.24 लाख रुपए नकद बरामद हुए. रेड मारने वाली टीम के सदस्य भारी कैश देखकर हैरान रह गए.Also Read - T20 World cup 2022: भारत-पाक टी20 मैच देखने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से शख्स की मौत

भ्रष्टाचार का आरोपी अधिकारी राज्य के गृह और राजनीतिक विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात है. शर्मा असम सिविल सेवा (एसीएस) के अधिकारी हैं. Also Read - 'Sitrang' तूफान के कारण ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी राज्यों में कल भारी बारिश की आशंका

In a late evening Ops, @DIR_VAC_ASSAM trapped red handed and arrested Sri KK Sharma ACS Joint Secretary to Govt of Assam after accepting INR 90k from complainant for renewal of security firm license. @assampolice @CMOfficeAssam pic.twitter.com/rwMZzryF3A

Also Read - 7th Pay Commission: अब इस राज्य ने कर्मचारियों को दिया दिवाली तोहफा, महंगाई भत्ता का किया ऐलान

एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि एक सुरक्षा कंपनी के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए घूस लेते समय राज्य के गृह और राजनीतिक विभाग के संयुक्त सचिव किसन कुमार शर्मा को शुक्रवार की रात गिरफ्तार किया गया. असम पुलिस की सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक (वी एंड एसी) शाखा ने उन्हें गिरफ्तार किया.

Further to trap & arrest of Sri KK Sharma last evening, search by @DIR_VAC_ASSAM at his residential premise has led to recovery of unaccounted cash INR 49 Lacs 24 thousand 700. The same is being seized and lawful action taken. @assampolice @CMOfficeAssam pic.twitter.com/F9GTWyyzYu

— GP Singh (@gpsinghips) October 29, 2022