Assam Lockdown News: असम सरकार ने मंगलवार को कोरोना की पाबंदियों में ढील देने का ऐलान किया है और अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी की गई है. अनलॉक असम में अब सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के मुताबिक श्रद्धालुओं के लिए 18 अगस्त यानि बुधवार से कामाख्या मंदिर के पट खोल दिए जाएंगे. मंदिर के गर्भगृह में दर्शन के लिए सिर्फ 20 लोग ही जा पाएंगे. गाइडलाइन के मुताबिक मंदिर में दर्शन की अनुमति सिर्फ उन्हें दी जाएगी जिन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं.

असमवासी गुवाहाटी के कामरूप जिले को छोड़कर किसी भी जिले की यात्रा कर सकेंगे हालांकि अंतर-जिला सार्वजनिक परिवहन निलंबित रहेगा, यानि सार्वजनिक परिवहन के एक जिले से दूसरे जिले जाने पर अभी भी पाबंदी रहेगी. इसके अलावा राज्य सरकार ने रात्री कर्फ्यू के समय को भी घटाकर शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया है और राज्य में रेस्टोरेंट, होटल और शोरूम अब शाम छह बजे तक खुले रहेंगे. सिनेमा और थिएटर अभी बंद रहेंगे, सरकार ने सिनेमा और थिएटर को खोलने की अनुमति नहीं दी है.

As per government SOP, darshan of Garbhagriha (sanctum sanctorum) will be allowed for 20 persons (who are vaccinated) per hour with effect from Wednesday, 18th of August: Kamakhya Devalaya Management Committee#Assam

