Assam, Meghalaya: देश के उत्‍तरी-पूर्वी राज्‍य असम (Assam) और मेघालय (Meghalaya) के बीच 50 साल पुराने सीमा विवाद (boundary dispute) को हल करने वाले एक ऐतिहासिक समझौते पर दोनों राज्‍यों के मुख्‍यंत्र‍ियों ने आज मंगलवार को दिल्‍ली में केंद्रीय गृह मंत्री (Union Home Minister) अमित शाह (Amit Shah) की मौजूदगी हस्‍ताक्षर किए है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में असम के मुख्‍यमंत्री हिमंता बिस्‍वा सरमा और मेघालय के मुख्‍यमंत्री कोनार्ड के संगमा ने समझौते पर हस्‍ताक्षर किए हैं. इस दौरान दोनों राज्‍यों के मुख्‍यसचिव, और केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव मौजूद रहे. बता दें कि यह एओयू दो महीने पहले 31 जनवरी को दोनों राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक ड्राफ्ट रिजोल्‍यूशन सौंपा था.

#WATCH Assam CM Himanta Biswa Sarma and Meghalaya CM Conrad K Sangma sign an agreement to resolve the 50-year-old pending boundary dispute between their states, in the presence of Union Home Minister Amit Shah in Delhi pic.twitter.com/hnP6hs8yMm

— ANI (@ANI) March 29, 2022