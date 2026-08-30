असम में दर्दनाक सड़क हादसा, मिनी बस और ट्रक की टक्कर में महिला समेत 4 की मौत

असम के कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले में रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में महिला समेत चार लोगों की मौत हो गई. इस दुर्घटना में सात अन्य लोग घायल हुए हैं. हादसा सोनापुर के पास टेटेलिया इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर हुआ. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और सड़क पर लंबा जाम लग गया. पुलिस के अनुसार, यात्रियों से भरी एक मिनी बस गुवाहाटी की ओर जा रही थी. इसी दौरान सामने से एक ट्रक दूसरी दिशा में आ रहा था. बताया गया कि मिनी बस के चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद बस ट्रक से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार चार लोगों की मौत हो गई. मृतकों में एक महिला भी शामिल है.
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और अन्य राहत दल मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घायलों को तत्काल सोनापुर सिविल अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद सभी सात घायलों को बेहतर इलाज के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर कर दिया गया. घायलों की स्थिति को लेकर फिलहाल विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना के समय मिनी बस में कई यात्री सवार थे. हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर वाहनों की लंबी कतार लग गई. दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के सड़क पर होने के कारण यातायात काफी देर तक प्रभावित रहा और सैकड़ों वाहन जाम में फंस गए.
पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जानकारी में मिनी बस के चालक के वाहन पर नियंत्रण खोने की बात सामने आई है. हालांकि, दुर्घटना की पूरी वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस हादसे से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है. (आईएएनएस हिंदी)
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