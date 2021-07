Assam-Mizoram Border Dispute: असम और मिजोरम के बीच सोमवार को हुए सीमा विवाद को लेकर खूनी संघर्ष में पांच पुलिसकर्मियों और एक नागरिक की मौत हो गई. इस घटना को लेकर असम सरकार ने विवाद में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों और एक आम नागरिक की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए मंगलवार से तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि तीन दिन के इस राजकीय शोक के दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई भी सार्वजनिक मनोरंजन का कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा.Also Read - Assam-Mizoram Border Dispute: असम पुलिस के 6 जवानों की मौत पर जश्न, सीएम हिमंता ने वीडियो ट्वीट कर कहा-भयावह, दुखद

असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को सीमा विवाद के बाद हुए संघर्ष में मारे गए पांच पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हम अपने बहादुर पुलिस कर्मियों की मौत से बहुत दुखी हैं. मैंने एसपी कार्यालय का दौरा किया और पांच शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को सलाम किया. Also Read - Assam-Mizoram Border Dispute: असम और मिजोरम के बीच क्या है सीमा विवाद, कैसे हुई खूनी खेल की शुरुआत

Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma lays wreath and pays tribute to the policemen who lost their lives in the Assam-Mizoram border clash yesterday, in Silchar

