Assam-Mizoram Border Dispute Video: असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद के अचानक बढ़ने के दौरान हुई सोमवार को हुई हिंसक झड़प में असम पुलिस के छह जवानों की मौत हो गई और एक पुलिस अधीक्षक समेत 60 अन्य घायल हो गए हैं. दोनों पक्षों ने हिंसा के लिए एक-दूसरे की पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है और केंद्र सरकार से इस मामले में दखल की मांग की है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात भी की और उनसे विवादित सीमा पर शांति बहाल करने कहा है.Also Read - Assam-Mizoram Border Dispute: असम और मिजोरम के बीच क्या है सीमा विवाद, कैसे हुई खूनी खेल की शुरुआत

सोमवार को दोनों राज्यों में सीमा विवाद के लिए हुई हिंसा के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि मिजोरम के साथ सीमा पर तनाव को देखते हुए, असम सरकार ने राज्य से अपने लोगों और पुलिस कर्मियों को बेवजह हिंसा करने से रोकने और शांति बहाल करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया है. असम के सीएम हिमंता बिस्‍वा शर्मा ने इस प्रेस नोट को ट्वीट के जरिए साझा किया है. Also Read - मिजोरम के साथ सीमा विवाद में झड़प, असम पुलिस के 6 कर्मियों की गई जान; अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से की बात

In view of border tension with Mizoram, Govt of Assam urges the State to restrain its people and Police personnel from indulging in wanton violence and work towards restoring peace pic.twitter.com/1oWjN36wLi

— ANI (@ANI) July 26, 2021