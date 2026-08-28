जिम में एक्सरसाइज करते अचानक बेसुध हुए डॉक्टर, देखते ही देखते थमी सांसें, CCTV में कैद घटना

असम के नागांव में एक मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर की जिम में वर्कआउट के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई. वह एक्सरसाइज कर रहे थे, तभी अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उनकी मदद करने की कोशिश की और इलाज के लिए ले जाया गया. हालांकि, बाद में उनकी मौत हो गई. अभी तक उनकी मौत की सही वजह सामने नहीं आई है और मेडिकल जांच के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी.
मृतक की पहचान डॉ. साहिन रहमान के तौर पर हुई है. वह नागांव मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर थे. बताया जा रहा है कि वह रोज की तरह जिम में वर्कआउट कर रहे थे. इसी दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़े. वहां मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला. इसके बाद इलाज की कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी.
सोशल मीडिया पर सामने आए CCTV वीडियो में डॉ. रहमान जिम में एक्सरसाइज करते दिखाई दे रहे हैं. कुछ देर बाद वह धीरे-धीरे नीचे की ओर झुकते हैं और फिर अचानक जमीन पर गिर जाते हैं. उनके आसपास मौजूद लोग तुरंत उनकी तरफ दौड़ते हैं. लोग उन्हें उठाने और मदद करने की कोशिश करते नजर आते हैं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है. हालांकि, वीडियो से मौत की वजह तय नहीं की जा सकती.
Assam: Medical College Professor Dies During Gym Workout
Dr. Shahin Rahman of Nagaon Medical College collapsed during a workout and died.
The exact cause is yet to be ascertained. Truly scary. pic.twitter.com/XUgYwGJwfS
— زماں (@Delhiite_) August 28, 2026
डॉ. साहिन रहमान की मौत किस वजह से हुई, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. इसलिए बिना मेडिकल रिपोर्ट के किसी खास कारण का दावा करना सही नहीं होगा. मौत की सही वजह जांच और मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगी. घटना सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग दुख जता रहे हैं. कई लोग इस बात को लेकर हैरानी भी जता रहे हैं कि वर्कआउट के दौरान अचानक उनकी तबीयत कैसे बिगड़ गई.
वर्कआउट के दौरान अचानक गिरने और मौत की कुछ घटनाएं पहले भी चर्चा में रही हैं. जून 2026 में उत्तराखंड के 38 वर्षीय SOG अधिकारी गिरीश भट्ट जिम में एक्सरसाइज करते समय गिर पड़े थे और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित किया गया था. इसी महीने मोहाली में 23 वर्षीय मुकेश राजपूत की जिम में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हुई थी. कर्नाटक के दावणगेरे में 26 वर्षीय नेशनल-लेवल बॉडीबिल्डर सुशील कुमार की भी वर्कआउट के बाद तबीयत बिगड़ने से मौत की खबर सामने आई थी.
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