अरुणाचल की फ्लैश फ्लड से असम में हड़कंप! कई जिलों पर मंडरा रहा बड़ा खतरा, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

सुबनसिरी नदी बेसिन में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है. प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने और नदी के पास जाने से बचने की सलाह दी है.

Written by: Farha Fatima
Published: June 24, 2026, 2:46 PM IST
असम के निचले इलाकों को लेकर सरकार की चेतावनी (image- IANS)
असम के निचले इलाकों को लेकर सरकार की चेतावनी (image- IANS)
  • अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले में भारी बारिश से फ्लैश फ्लड आई है.
  • इसके बाद असम सरकार ने कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है.
  • धेमाजी, लखीमपुर, बिस्वनाथ और सोनितपुर जिलों पर सबसे पहले असर पड़ने की आशंका है.
  • एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैयार रखा गया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

अरुणाचल प्रदेश में अचानक आई बाढ़ के बाद असम सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है. कई जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान जलस्तर तेजी से बढ़ने की आशंका जताई गई है. IANS की खबर के मुताबिक,  अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ (फ्लैश फ्लड) के बाद असम सरकार ने राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया है. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगले एक-दो दिनों में कई निचले जिलों में नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है. बुधवार को जारी सरकारी बयान के अनुसार, सुबनसिरी नदी बेसिन के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में हुई अत्यधिक बारिश के कारण अचानक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिससे नदी के प्रवाह में तेज वृद्धि दर्ज की गई है. क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी), गुवाहाटी और मौसम केंद्र, ईटानगर से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, लोअर सुबनसिरी जिले के याजाली स्टेशन पर पिछले 24 घंटों में 72.8 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई. इसमें से अधिकांश बारिश बुधवार सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच हुई.

अचानक बाढ़ और नदी के जलप्रवाह में तेज उछाल

उपग्रह और रडार तस्वीरों से पता चला है कि सुबह 6 बजे से 7:30 बजे के बीच हुई मूसलाधार बारिश के कारण अचानक बाढ़ और नदी के जलप्रवाह में तेज उछाल आया. यह बाढ़ पन्योर लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना क्षेत्र में दर्ज की गई, जिसे पहले रंगानदी हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना के नाम से जाना जाता था. अधिकारियों ने बताया कि जलप्रवाह में अचानक वृद्धि के चलते अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए परियोजना का एक स्पिलवे गेट खोला गया. याजाली क्षेत्र से मिली रिपोर्टों के अनुसार, मलबे के साथ आई बाढ़ से कई मकानों और अन्य बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है.

और पढ़ें: बाढ़ प्रभावित असम में स्थिति में मामूली सुधार, 15 जिलों के दो लाख लोग अभी भी प्रभावित

बाढ़ की लहर सबसे यहां

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि बाढ़ की लहर सबसे पहले धेमाजी, लखीमपुर, बिस्वनाथ और सोनितपुर जिलों को प्रभावित कर सकती है. इसके बाद यह पश्चिमी असम की ओर बढ़ते हुए अगले एक-दो दिनों में धुबरी तक पहुंच सकती है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के निर्देश पर मुख्य सचिव रवि कोटा ने स्थिति की समीक्षा की और सभी संबंधित विभागों को अधिकतम सतर्कता बरतने तथा आपदा से निपटने की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए.

जिला प्रशासन को लगातार निगरानी रखने के लिए कहा गया है. वहीं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य आपदा राहत एजेंसियों की टीमों को भी तैनाती के लिए तैयार रखा गया है. प्रशासन ने निचले और बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचने तथा छोटी नावों और देशी नौकाओं से यात्रा न करने की सलाह दी है, क्योंकि नदी की धाराएं तेज होने की आशंका है.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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