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VIDEO: पवन खेड़ा के हैदराबाद के घर पर असम पुलिस ने लगाए बैरिकेड, भागते दिखे कांग्रेस नेता

CM हिमंत बिस्वा सरमा ने आरोप लगाया कि पवन खेड़ा हैदराबाद भाग गए हैं, जबकि असम पुलिस की टीम कांग्रेस प्रवक्ता के दिल्ली स्थित निज़ामुद्दीन इलाके वाले घर पर गई थी.

Published date india.com Updated: April 8, 2026 2:59 PM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और उनकी पत्नी रिंकी भुइयां सरमा ने रिंकी की नागरिकता के संबंध में जालसाज़ी और मानहानि का आरोप लगाया है. एक कथित वीडियो ऑनलाइन सामने आया है जिसमें पवन खेड़ा को मीडिया कैमरों से बचने के लिए कार के अंदर अपना चेहरा छिपाते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो ने इस अटकल को और तेज़ कर दिया है कि खेड़ा गिरफ़्तारी के डर से कांग्रेस-शासित तेलंगाना में छिपे हुए हैं. इस वीडियो को X पर शेयर करते हुए दिल्ली BJP ने पवन खेड़ा पर तंज कसा. “इस तरह छिपकर भागने की क्या ज़रूरत थी? हीरो बनने की बात किसने कही थी?”

देखें वीडियो-

खेड़ा की तलाश में हैदराबाद पहुंची पुलिस

रिपोर्ट्स के मुताबिक, असम पुलिस की एक टीम खेड़ा की तलाश में हैदराबाद पहुंच गई है. हैदराबाद पुलिस ने पहले ही बैरिकेड लगा दिए हैं और बंजारा हिल्स में पवन खेड़ा और उनकी पत्नी नीलिमा के घर के बाहर सुरक्षा तैनात कर दी है. कल, असम पुलिस ने दिल्ली में पवन खेड़ा के घर की तलाशी ली, लेकिन वह वहां नहीं मिले. तलाशी के दौरान पुलिस ने घर से कुछ सबूत ज़ब्त किए.

इससे पहले, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने संकेत दिया था कि खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. X पर “खेड़ा का बनेगा पेड़ा” कैप्शन के साथ एक वीडियो शेयर करते हुए CM ने कहा था, मैं उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने जा रहा हूं. मैं ‘खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा’.”

रिंकी भुइयां सरमा पर कई गंभीर आरोप

पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री की पत्नी, रिंकी भुइयां सरमा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिनमें यह दावा भी शामिल था कि उनके पास तीन पासपोर्ट हैं, दुबई में उनकी संपत्तियां हैं, और उन्होंने USA में ₹52,000 करोड़ जमा कर रखे हैं. खेड़ा ने अपने आरोपों के समर्थन में पासपोर्ट और दस्तावेज़ों की प्रतियां पेश की थीं. हालांकि, ये सभी दस्तावेज़ नकली पाए गए हैं.

इन आरोपों का खंडन रिंकी सरमा और CM हिमंत बिस्वा सरमा, दोनों ने किया है. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि असम विधानसभा चुनाव से पहले, इस पुरानी पार्टी द्वारा उनकी पत्नी को निशाना बनाने के पीछे एक पाकिस्तानी कनेक्शन था. असम के CM ने बताया “कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी कनेक्शन अब बहुत ज़्यादा साफ हो गया है.  चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के उद्देश्य से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है.

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About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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