नशे के खिलाफ असम पुलिस की बड़ी कामयाबी, ट्रक में खुफिया जगह छिपा 400 किलो गांजा पकड़ा

Assam Hindi News: असम पुलिस ने भारी मात्रा में एक ट्रक से गांजा बरामद किया है. लाखों रुपये की कीमत वाला ये गांजा बीते सोमवार को करीमगंज जिले में असम-त्रिपुरा बॉर्डर के समीप से जब्त किया गया. पुलिस ने बताया कि खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के बाद चुराईबारी चौकी की पुलिस टीम ने अपने इलाके में TR-01C-1871 रजिस्ट्रेशन वाले एक ट्रक को रोका. पुलिस ने इसके साथ ही ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है. इसके अलावा नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 (NDPS) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

चुराईबारी पुलिस वॉच पोस्ट के इंचार्ज निरंजन दास ने बताया कि ट्रक त्रिपुरा से हमारी तरफ आ रहा था. उन्होंने आगे कहा कि नियमित चैकिंग के दौरान हमने ट्रक को रोका. चैकिंग के दौरान हमें ट्रक के खुफिया चैंबर से करीब 400 किलो गांजा मिला. हमने इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत तेस दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारी बताया कि बाजार में पकड़े गए गांजे की कीमत करीब चालीस लाख रूपये है.