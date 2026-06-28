असम में बारिश का विकराल रूप! ढह गया रेलवे पुल, अरुणाचल में भी फ्लैश फ्लड-भूस्खलन से मचा हड़कंप

Assam Railway Bridge Collapse: पूर्वोत्तर भारत में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. असम में रेलवे पुल ढहने से ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड और भूस्खलन के बीच प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है.
पूर्वोत्तर भारत में लगातार हो रही भारी बारिश अब बड़े संकट का रूप ले चुकी है. असम और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं. कई इलाकों में सड़क और रेल संपर्क प्रभावित हुआ है, जबकि हजारों लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटा है तथा लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है.
असम के धेमाजी जिले में भारी बारिश के कारण एक रेलवे पुल का बड़ा हिस्सा ढह गया. नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से पुल के पास की जमीन बह गई, जिससे उसका एक पिलर अस्थिर हो गया और पुल क्षतिग्रस्त हो गया. इसके बाद मुरकोंगसेलेक और सिलापाथर के बीच रेल सेवाओं को एहतियात के तौर पर रोक दिया गया. राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी ट्रेन को नुकसान नहीं पहुंचा और न ही किसी व्यक्ति के घायल होने की खबर है.
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, केवल धेमाजी जिले में ही करीब 15 हजार से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जबकि पूरे असम में प्रभावित लोगों की संख्या 22 हजार से ज्यादा पहुंच चुकी है. कई गांवों में पानी भर जाने से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. राहत शिविरों में भोजन, दवा और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है.
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और प्रभावित परिवारों की सुरक्षा व पुनर्वास के लिए सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राहत कार्यों में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए और जरूरतमंदों तक जल्द सहायता पहुंचाई जाए.
वहीं, पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं. लगातार बारिश के कारण कई स्थानों पर फ्लैश फ्लड और भूस्खलन हुआ है. ईस्ट सियांग जिले सहित कई इलाकों में सड़कें मलबे से बंद हो गई हैं, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया है. कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है.
भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. अगले 24 घंटों में 200 मिमी से अधिक बारिश की संभावना जताई गई है. इसे देखते हुए राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से अनावश्यक यात्रा न करने, नदी-नालों से दूर रहने और मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने की अपील की है.
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