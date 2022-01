इंफाल: मणिपुर राज्य के थोउबल जिले के वाईथो सांगोमसांग में बुधवार की दोपहर उग्रवादियों द्वारा किए गए शक्तिशाली आईईडी विस्फोट में असम राइफल्स के एक जवान शहीद हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. हमले में अरुणाचल प्रदेश के 30 वर्षीय राइफल मैन एल. वांगचु की मौत हो गई, जबकि त्रिपुरा के 28 वर्षीय पिंकू दास गंभीर रूप से घायल हो गए.Also Read - PM Modi`s video: पीएम मोदी परंपरागत वाद्ययंत्र देखकर खुद को न रोक पाए, बजाने लगे ढोल

पुलिस अधीक्षक एच जोगेशचन्द्रा ने पत्रकारों को बताया कि जवान सामान्य रूप से सांगोमसांग जलापूर्ति परियोजना के जलाशय के पास गश्त करते हैं, उसी रास्ते में यह आईईडी मिला. देर शाम तक किसी उग्रवादी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. हमले में अरुणाचल प्रदेश के 30 वर्षीय राइफल मैन एल. वांगचु की मौत हो गई, जबकि त्रिपुरा के 28 वर्षीय पिंकू दास गंभीर रूप से घायल हो गए.

मणिपुर के सीएम एन.बीरेन सिंह ने कहा, आज एक आतंकवादी हमले में असम राइफल्स का एक जवान शहीद हो गया और एक घायल हो गया थौबल जिला. सरकार आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देगी. हम उन्हें नहीं बख्शेंगे.

