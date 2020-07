नई दिल्‍ली: अरुणाचल प्रदेश के खोंसा इलाके में सुरक्षाबलों ने आज शनिवार को मुठभेड़ में छह उग्रवादी मार गिराए हैं. सुरक्षाबलों ने मारे गए उग्रवादियों से 4 एके-47 राइफलें और दो चाइनीज MQ जब्‍त की हैं. इस एनकाउंटर में असम राइफल्‍स का एक जवान भी घायल हुआ है. यह मुठभेड़ सुबह करीब साढ़े चार बजे हुई। मुठभेड़ स्थल से छह हथियारों के साथ अन्य युद्धक जैसी सामग्री बरामद हुई है. Also Read - Jammu & Kashmir: आर्मी ने LoC के पास सुबह-सुबह मार गिराए दो आतंकवादी

सूत्रों के अरुणाचल प्रदेश के खोंसा इलाके में एनएससीएन (आईएम) उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में असम राइफल्स का एक जवान घायल हुआ है. इस ऑपरेशन अभियान में मारे गए सभी उग्रवादियों का संबंध नगा उग्रवादी संगठन एनएससीएन (आईएम) से होने की संभावना है.

Jt team of Assam Rifles & Arunachal Pradesh Police conducted an early morning action today in Longding dist near Nginu village. 6 NSCN -IM armed cadre killed, 1 Assam Rifle personnel injured. 4 AK-47, 2 Chinese MQ recovered so far. Operation on: RP Upadhyaya,DGP Arunachal Pradesh pic.twitter.com/K1bW8zuTvO

— ANI (@ANI) July 11, 2020