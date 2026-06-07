इस राज्य के स्कूलों में नॉन-वेज टिफिन पर लगी रोक, जानें क्यों लिया गया यह फैसला

स्कूलों में टिफिन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. इस राज्य में छात्रों के नॉन-वेज टिफिन लाने पर रोक लगा दी गई है. जानिए प्रशासन ने यह फैसला क्यों लिया हैं.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 7, 2026, 10:27 PM IST
इस राज्य के स्कूलों में नॉन-वेज टिफिन पर लगी रोक, जानें क्यों लिया गया यह फैसला
स्कूल परिसर के अंदर केवल शाकाहारी खाद्य पदार्थ ही लाने और खाने की अनुमति होगी. (Photo from AI)

असम के गोलपारा जिले में स्कूलों के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है. जिला स्कूल निरीक्षक कार्यालय ने सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों को निर्देश दिया है कि अब छात्र स्कूल में टिफिन के लिए किसी भी प्रकार का नॉन-वेज भोजन लेकर नहीं आएंगे. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. प्रशासन का कहना है कि स्कूलों में बेहतर अनुशासन, सौहार्दपूर्ण वातावरण और सभी छात्रों के लिए समान माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है.

स्कूल में केवल शाकाहारी खाना लाने की अनुमति

जारी निर्देशों के अनुसार, अब स्कूल परिसर के अंदर केवल शाकाहारी खाद्य पदार्थ ही लाने और खाने की अनुमति होगी. हालांकि प्रशासन ने छात्रों को टिफिन में अंडा लाने और खाने की छूट दी है. अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से स्कूलों में सभी समुदायों और छात्रों के बीच बेहतर सामंजस्य बनाए रखने में मदद मिलेगी. साथ ही स्कूल परिसर में भोजन को लेकर किसी प्रकार के विवाद या असहज स्थिति की संभावना भी कम होगी. यह नियम जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होगा.

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स्कूलों को पालन सुनिश्चित करने के निर्देश

गोलपारा जिले के अंदर आने वाले सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों, संस्थान प्रमुखों और प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश की जानकारी छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों तक पहुंचाएं. साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि नियमों का पूरी तरह पालन हो. स्कूल प्रशासन को कहा गया है कि वे छात्रों को नए निर्देशों के बारे में जागरूक करें और किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचने के लिए अभिभावकों से भी संवाद बनाए रखें. अधिकारियों का कहना है कि नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी.

टिफिन ब्रेक में स्कूल से बाहर जाने पर भी रोक

इस आदेश में केवल खाने से जुड़े निर्देश ही नहीं दिए गए हैं, बल्कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. प्रशासन ने पाया कि कुछ छात्र अवकाश या टिफिन के दौरान बिना अनुमति के स्कूल परिसर से बाहर चले जाते हैं. इसे देखते हुए अब किसी भी छात्र को टिफिन ब्रेक या अवकाश के समय स्कूल कैंपस से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी. अधिकारियों का मानना है कि इससे छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और किसी भी अप्रिय घटना की संभावना कम होगी.

उल्लंघन पर हो सकती है कार्रवाई

जिला स्कूल निरीक्षक एवं जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी खिरुश मिसोंग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन निर्देशों का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा. जरूरत पड़ने पर संबंधित पक्षों के खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जा सकती है. यह आदेश 6 जून को जारी किया गया था और इसकी प्रतियां माध्यमिक शिक्षा निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, जिला आयुक्त, उप-स्कूल निरीक्षक, बीईईओ और जिले के सभी स्कूलों को भेजी गई हैं. प्रशासन का उद्देश्य स्कूलों में अनुशासन, सुरक्षा और सौहार्दपूर्ण माहौल को और मजबूत बनाना है, ताकि छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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